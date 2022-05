Fußball

FC Bayern - Julian Nagelsmann kritisiert Mannschaftsleistung: "Gegenpressing bereitet mit Sorgen"

Julian Nagelsmann holte in seiner ersten Saison mit dem FC Bayern die zehnte Meisterschaft für die Münchner in Folge. Am Sonntag durfte er in seiner Trainerkarriere die Meisterschale in die Höhe stemmen. Ausschließlich zum Feiern zumute war dem Coach nach dem 2:2 gegen den VfB Stuttgart allerdings nicht. Nagelsmann missfiel insbesondere das Gegenpressing seiner Mannschaft.

00:01:26, vor einer Stunde