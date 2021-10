Julian Nagelsmann sah gewohnt frisch aus, trotz aller Umstände. "Ich hab' sogar Parfüm drauf", meinte der Trainer des FC Bayern München am Freitagnachmittag via "Zoom".

Trotz Corona-Erkrankung ließ es sich der 34-Jährige nicht nehmen, von zu Hause aus die obligatorische Trainer-Pressekonferenz vor einem Bundesliga-Spieltag zu bestreiten. So saß er da also, das blau-weiße Hemd bis oben hin zugeknöpft, vor dem heimischen Kamin. Homeoffice aus der Heimquarantäne.

Die Corona-Diagnose, die ihn am Mittwoch vor dem Champions-League-Spiel bei Benfica in Lissabon (4:0) im Hotel ereilt hatte, hat er mittlerweile gut kanalisiert. "Es geht mir den Umständen entsprechend ganz gut. Ich bin noch ein bisschen schlapp, aber alles gut. Ich kann schon wieder lachen. Es geht mir heute schon wesentlich besser als gestern Abend", sagte er.

Bundesliga Schock für den BVB! Haaland fehlt "mehrere Wochen" VOR 3 STUNDEN

Der positive Coronatest habe ihn dennoch "erschrocken. Ich dachte einfach, ich habe einen grippalen Infekt." Wo er sich infiziert haben könnte? Nagelsmann weiß es nicht: "Wir sind alle vorsichtig, aber man kann es nicht immer nachvollziehen, wo man es her hat. Natürlich war ich letzte Woche mal in einem Restaurant essen. Aber ich habe nichts Verbotenes gemacht. Ich kann es mir nicht hundert Prozent erklären."

Nagelsmann mischt trotzdem mit

Wann er wieder mitmischen kann bei Bayern, weiß der Trainer auch nicht. "Es hängt von den Symptomen ab, wie schnell es mir wieder gut geht und von den Testungen", sagte er. Der Spuk könnte schon nach wenigen Tagen vorbei sein, sich aber auch über mehrere Wochen ziehen. "Ich bin ein optimistischer Mensch und hoffe, dass ich bald wieder ins Training eingreifen kann."

Wobei: Mitmischen, das macht Nagelsmann auch so. Schon in Lissabon war er quasi das ganze Spiel über mit seinen Assistenten Dino Toppmöller und Xaver Zembrod verbunden, "nur über WhatsApp und Anrufe, hat aber sehr gut funktioniert".

Er habe, gestand er, natürlich "schon den Drang, ständig was zu schreiben, weil man vieles besser sieht als vom Spielrand". Das bringe ihn in eine Zwickmühle. "Ich muss den Leuten ja auch die nötige Verantwortung lassen. In diesem Fall Dino und Xaver."

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser

Toppmöller, der in Lissabon als Interimscoach 1a agierte und alle Medientermine abarbeite, sei "ein ruhiger Mensch mit großem Herzen", wie es Nagelsmann formulierte. In Leipzig vom damaligen Manager Markus Krösche vorgeschlagen, hätte es sofort gefunkt, platonisch, natürlich. "Auf einer Wellenlänge, inhaltlich wie menschlich", beschreibt Nagelsmann das Verhältnis der beiden.

Plötzlich in vorderster Front zu stehen, habe Toppmöller am Mittwoch hervorragend gemanagt, urteilte sein Boss. "Dino ist kein Wichtigtuer. Er darf gerne im Scheinwerferlicht stehen, da er sonst gute Arbeit im Hintergrund macht", so Nagelsmann.

Zembrod, Interimscoach 1b, dürfe derweil weiter im Schatten agieren. "Der 'X' steht ungern im Rampenlicht, er macht seine Arbeit lieber im Hintergrund", erklärte Nagelsmann: "Ich will ihn zu nichts zwingen. Dino ist das gewöhnt, er war selbst schon Cheftrainer." Zwar "nur" in Luxemburg und der belgischen zweiten Liga, aber die Abläufe kennt der Saarländer aus der Fußballdynastie der Toppmöllers.

Nagelsmann betritt digitales Neuland forschen Schrittes

Nur seinen beiden Co-Trainern das Coachen überlassen, will Nagelsmann aber nicht. Trotz Krankheit. Noch am Donnerstag hat er sich das nötige Equipment und digitalen Zugangsrechte besorgt, damit sich der Cheftrainer am Samstag, beim Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim (15:30 Uhr im Liveticker ), nicht nur aufs schnöde WhatsApp verlassen muss.

Zuhause, verriet er, habe er sich "ein Analysezentrum gebaut mit großem Bildschirm, Laptop, iPad". Für viele aus der digitalen Welt im Homeoffice mittlerweile Alltag, für Nagelsmann Neuland – das er allerdings freudig bespielt.

Für den Samstag habe er sich Zugang zum Analysetool verschafft, so könne er das Spiel seiner Bayern noch besser lesen. "Sieht aus wie in einem Rechenzentrum – in der Küche wohlgemerkt, dass ich den direkten Weg zum Tee habe", scherzte Nagelsmann.

Nagelsmann: "Gucke, was die Maulwürfe so machen"

Ohnehin fühlt sich der Bayern-Trainer in der Quarantäne nicht wirklich eingeschränkt. "Ich darf auch durch den Garten durchspazieren", erzählte er. Seine Ärztin habe ihm sogar dazu geraten. Wegen der Thrombosegefahr. "Also mache ich das und gucke mal, was die Maulwürfe so machen."

Dass er dem Training am Freitag nicht beiwohnen konnte? Geschenkt. "Für den Trainingsbetrieb ist es nicht so dramatisch, weil wir gerad kein Training haben, das ist ja nur Regeneration", sagte er. Die englischen Wochen machen's möglich.

Einzelgespräche sind via Videoanruf problemlos möglich. Und Teamansprachen? Gehen auch remote. "Ich werde gleich die Matchplansitzung aufnehmen, ich habe mir das hier so ein bisschen zusammengebaut", schilderte er.

Er sei ja ohnehin offen für technische Hilfsmittel. Verdrahtung, zum Beispiel. "Ich will sicher nicht jeden Spieler verkabeln, aber eine Kontaktperson auf dem Feld würde schon reichen. Mir geht es um kurze Kommunikationswege. Ich würde es auf jeden Fall nutzen", sagte er.

FC Bayern arbeitet eng mit Gesundheitsamt zusammen

Schöne, neue Welt - in der für Nagelsmann schön länger auch ein täglicher PCR-Test dazugehört. Da er diesen bereits vor der Erkrankung täglich freiwillig durchführen ließ, muss nun auch kein anderes Mitglied des Bayern-Trosses aus Lissabon in die Quarantäne.

Weil Nagelsmann am Dienstag, am Anreisetag, noch negativ getestet wurde, und erst am Mittwoch, als er sich schon krank fühlte und deswegen vorsorglich auf dem Hotelzimmer blieb, positiv war, ist er jetzt der einzige Isolierte.

Im Übrigen, beeilte sich Bayern-Sprecher Dieter Nickles zu sagen, arbeite der FC Bayern selbstverständlich eng mit dem Gesundheitsamt zusammen.

Die Frage, ob alle Spieler im Kader der Bayern auch doppelt geimpft seien, lassen sie derweil betont offen. Darauf angesprochen, meinte Nagelsmann nur: "Es gibt keinen Impfzwang beim FC Bayern, aber wir plädieren dafür, es zu machen."

Das könnte Dich auch interessieren: Historische Pleite: Mourinho und das Wunder von Bodö

Bundesliga-Tipps: BVB schlägt nach CL-Pleite zurück

La Liga Trotz Milliarden-Schulden: Barça steigt in Rennen um Mbappé ein VOR 6 STUNDEN