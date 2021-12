Fußball

FC Bayern - Julian Nagelsmann rät "Bambi" Jamal Musiala: Soll Straßenfußballer-Gen behalten

Jamal Musiala wusste unter der Woche gegen Barcelona und am Samstag gegen Mainz in ungewohnter Rolle zu gefallen. Trainer Julian Nagelsmann sprach im Anschluss an das 2:1 gegen die Nullfünfer über "Bambi" Musiala - und hielt einige Ratschläge für den 18-Jährigen bereit. Musiala solle sich sein Straßenfußballer-Gen erhalten - und müsste nicht zwangsläufig zum eisernen Kämpfer avancieren.

00:00:54, vor einer Stunde