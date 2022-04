Es gebe "generell mehr Morddrohungen, wenn wir Dreierkette und nicht Viererkette spielen, wenn man verliert noch einen Tick mehr".

Wie er damit umgeht, erklärte Nagelsmann auch: "Das ist mir scheißegal. Die Leute sollen schreiben, was sie wollen. Ich kann es nicht nachvollziehen."

Viele Personen würden im Internet schnell ihren kompletten Anstand vergessen, so der Bayern-Coach: "Aber das bringt ja alles nichts, wenn man darüber spricht. Denn sie ändern sich ja eh nicht. Die denken, dass sie im Recht sind. Das ist ja das Skurrile."

Er glaube auch nicht, dass man im Verein trotz der Morddrohungen die Sicherheitsvorkehrungen erhöhe. "Man bewegt sich ja auch als Privatperson. Ich will jetzt keinen provozieren. Es stand noch keiner vor meiner Haustür", so Nagelsmann.

Auch Hasan Salihamidzic erhielt Morddrohungen

Hassnachrichten bekomme er zudem "nach jedem Spiel - egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Ich sehe immer nur die erste Zeile und lösche sie dann alle auf einmal." Generell verkrafte er aber konstruktive Kritik gut. "Damit komme ich klar. Mit den 450 Morddrohungen auf Instagram vielleicht nicht ganz so gut. Aber die lese ich nicht alle, das ist vielleicht ein bisschen unreflektierter."

"Man muss sich der Kritik stellen, wenn man in einem Spiel ausscheidet, in dem man eigentlich als Favorit gilt und die Zielsetzung in zwei von drei Wettbewerben verfehlt. Dann wird auch der Trainer kritisiert", erklärte der 34-Jährige.

Nach dem Viertelfinal-Aus in der Königsklasse gegen den FC Villarreal hatte bereits die Familie von Sportvorstand Hasan Salihamidzic von Morddrohungen in den Sozialen Medien berichtet.

(mit SID)

