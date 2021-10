Leon Goretzka ist aktuell krank, Alphonso Davies leidet unter muskulären Problemen. Beide hatten auch schon beim 4:0-Erfolg am Mittwoch in der Champions League bei Benfica Lissabon gefehlt.

"Leon fühlt sich noch nicht fit, bei Phonzie ist das Risiko noch zu groß", sagte Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz, die aufgrund seiner Corona-Infektion per Videoschalte abgehalten wurde.

"Mir geht es den Umständen entsprechend ganz gut. Ich bin noch immer ein bisschen schlapp, aber kann schon wieder lachen", sagte Nagelsmann. Beim Spiel wird er wie zuletzt in der Champions League bei Benfica Lissabon (4:0) von seinen Assistenten Dino Toppmöller und Xaver Zembrod vertreten.

Er habe sich in der Isolation ein "kleines Analysezentrum gebaut", sagte Nagelsmann, "es sieht aus wie in einem Rechenzentrum - in der Küche wohlgemerkt, damit ich einen kurzen Weg zum Tee habe". Nagelsmann betonte, er hoffe auf ein Comeback zum DFB-Pokalspiel am Mittwoch bei Borussia Mönchengladbach.

Über seinen positiven Befund war er "ein bisschen erschrocken", berichtete er, "ich kann's mir nicht erklären", er habe "nichts Verbotenes gemacht". Aufgrund seiner Impfung habe er aber "Gottseidank einen milderen Verlauf. Ich bin schon wieder relativ fidel." Er habe "sogar Parfum drauf", sagte er lächelnd.

