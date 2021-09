Die Vertragsverlängerung von und mit Leon Goretzka war die Topnachricht der Woche beim FC Bayern München.

Was sich lange angedeutet hatte, wurde am Donnerstag endlich offiziell verkündet und lässt Fans des Rekordmeisters von einer rosigen Zukunft träumen.

Denn nach Joshua Kimmich (Vertrag bis 2025) binden die Münchner mit Goretzka (Vertrag bis 2026) den zweiten wichtigen Mittelfeldbaustein, der in der Zukunft nicht nur eine tragende Rolle auf, sondern auch neben dem Platz einnehmen soll.

Kimmich und Goretzka, das harmoniert einfach. Fußballerisch wie zwischenmenschlich - und genau diese menschliche Komponente könnte beim FC Bayern zum großen Faustpfand der Zukunft werden, wenn es darum geht, sich im Buhlen um Topspieler gegen die finanziell schier übermächtige Konkurrenz aus dem Ausland zu behaupten.

FC Bayern: Haifischbecken mit besonderem Vibe

Dass Kimmich und Goretzka gut befreundet sind, ist kein Geheimnis. Da verwundert es auch nicht, dass die Entscheidung seines Nationalmannschaftskollegen, sich langfristig an den FC Bayern zu binden, Bayerns Nummer Acht in gewisser Weise beeinflusst hat.

"Joshua ist für mich auch außerhalb des Fußballs eine wichtige Bezugsperson geworden, seine Meinung ist mir immer sehr wichtig", verriet der 26-Jährige auf der eigens einberufenen Pressekonferenz zu seiner Verlängerung. Er habe sich deswegen auch "sehr gefreut, dass wir in Zukunft gemeinsam auf dem Platz stehen werden".

Goretzka schwärmt: "Glaube nicht, dass es das nochmal gibt in Europa"

Oft wird das berühmte Bild des Haifischbeckens bemüht, wenn es um den Konkurrenzkampf in großen Mannschaften geht - beim FC Bayern ist dieser Konkurrenzkampf natürlich gegeben und dennoch ist aus den Aussagen Goretzkas der besondere Vibe herauszuhören, der beim Rekordmeister aktuell offenbar vorherrscht.

Neben dem Punkt, dass er sich in München "sehr wohl" fühle, sei auch das Verhältnis zu seinen Mitspielern einer der Gründe, warum er auf den einen oder anderen Euro mehr verzichtet habe: "Unter Freunden noch so ein hohes Niveau zu haben, gibt es glaube ich in Deutschland nicht noch einmal."

Goretzka überzeugt von Nagelsmann

"Unter Freunden", sagte Goretzka - das stach heraus. In der Tat wirkt es so, als seien sie beim FC Bayern seit Jahren als eingeschworene Truppe unterwegs, die auf ihrer gemeinsamen Reise auch noch Pokale gewinnt.

In der Liga sowieso, unter Hansi Flick auch auf allergrößter Bühne in Lissabon. Dafür verzichtet man doch gerne auf einen noch größeren Gehaltsscheck - vor allem wenn sich der eigene schon auf rund 15 Millionen Euro im Jahr beläuft (Kimmich).

Es ist wahrscheinlich, dass auch Goretzkas Salär im achtstelligen Bereich liegt. Zu wichtig ist er als torgefährlicher Achter für die Statik des Münchner Spiels. Der gebürtige Bochumer gehört aktuell ohne Frage zu den besten Box-to-Box-Spielern in Europa, seine Physis schnürt gepaart mit seiner technischen Finesse ein einzigartiges Gesamtpaket.

Signal an Top-Teams: Kahn von Goretzka-Verlängerung begeistert

"Er ist einer der torgefährlichsten Mittelfeldspieler der Welt", lobte sein Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Freitag und machte deutlich, die nächsten Entwicklungsschritte mit ihm unter vier Augen besprechen zu wollen.

Die Herangehensweise des jungen Trainers war ein weiteres Argument, das Goretzka von einer langfristigen Verlängerung überzeugte. "Er hat die individuelle Entwicklung sehr genau im Auge. Wir sind alle sehr wissbegierig und lassen die individuelle Entwicklung nicht außer Acht. Von Julian können wir denke ich noch viel lernen, er wird uns dahin bringen, dass wir noch viele Titel gewinnen können", freute sich Goretzka.

Goretzka schon jetzt eine "große Persönlichkeit"

Und auch der FC Bayern darf sich darüber freuen, nach Kimmich eine weitere starke Persönlichkeit gebunden zu haben. Beide Freunde sind schon jetzt über das Fußballerische hinaus wichtige Marken-Botschafter des Klubs. Nicht erst durch die Initiative "We Kick Corona", die das Duo zu Beginn der Pandemie im März 2020 ins Leben rief, zeigten beide, dass sie sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst sind. Goretzka äußert sich zudem in regelmäßigen Abständen zu gesellschaftspolitischen Themen.

"Erfolgreiche Mannschaften waren immer geprägt von großartigen Persönlichkeiten", sagt Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn. Wohlwissend, dass Goretzka eine solche ist und die Münchner noch über Jahre prägen wird.

