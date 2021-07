Demnach fehle der ehemalige Verteidiger von Atlético Madrid nicht nur in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Oberligisten Bremer SV (7. August 2021), sondern auch zum Bundesligaauftakt in der darauffolgenden Woche gegen Borussia Mönchengladbach (13. August).

Laut "Kicker" erhole Hernández sich bis Mittwoch in München von seine Knie-Operation, ehe er im Anschluss in den Urlaub aufbricht. Dieser dauere bis Ende Juli, zwei Physiotherapeuten sollen den 25-Jährigen in die Ferien begleiten, um vor Ort die "medizinische Trainingstherapie" zu gestalten.

Der FCB war anfangs davon ausgegangen, dass Hernández lediglich "wenige Wochen" ausfallen werde.

Bundesliga FC Bayern an Italien-Star dran? Nagelsmann äußert sich vielsagend VOR 7 STUNDEN

Der flexible Defensivspezialist gilt als Favorit auf die Position des linken Innenverteidigers, in der vergangenen Spielzeit war er unter Coach Hansi Flick wettbewerbsübergreifend 37 Mal zum Einsatz gekommen. Er steuerte einen Treffer sowie drei Vorlagen bei.

Das könnte Dich auch interessieren:FC Bayern an Italien-Star dran? Nagelsmann äußert sich vielsagend

Mit Upamecano, Ulreich und Co.: Nagelsmann legt bei Bayern los

Bundesliga Verletzungsschock: Bayern-Star Davies verpasst Gold Cup GESTERN AM 21:31