Mia san mia? Im Moment eher nicht. Selbst Julian Nagelsmann war sich nach dem 4:1 (0:1)-Zittersieg von Bayern München gegen Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth und den jüngsten Rückschlägen nicht ganz sicher, ob so eine Leistung im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Außenseiter Salzburg ausreichen würde.

"Ich weiß es nicht. Ich bin kein Hellseher", antwortete der Trainer des FC Bayern auf eine entsprechende Frage ungewohnt defensiv. Aber: "Das Spiel ist am 8. März. Bis dahin werden wir bessere Leistungen zeigen."

Die werden auch dringend nötig sein, um in den Wochen der Wahrheit die großen Ziele nicht ganz schnell aus den Augen zu verlieren.

Der momentan angeschlagene Rekordmeister setzt deshalb auf den Faktor Zeit - auch Torjäger Robert Lewandowski, der gegen Fürth zum x-ten Mal die Lebensversicherung der Bayern war.

Auf Lewandowski ist Verlass

Man habe bis zur Salzburg-Partie nun zwei Wochen "mit normalem Training, um zu arbeiten und um viele Sachen zu verbessern, damit wir das höchste Niveau erreichen".

Davon waren die Bayern wie beim jüngsten 1:1 in Salzburg und dem peinlichen 2:4 in Bochum auch gegen Fürth in der ersten Hälfte meilenweit entfernt. Keine Ordnung, keine Ideen, kein Tempo - nichts. Man habe, monierte Lewandowski "viel zu langsam gespielt und die falschen Entscheidungen getroffen".

Nagelsmann räumte ein, dass sein Team "nicht gefährlich und es kein klares Spiel von uns war", aber die Leistung sei auch "nicht vogelwild" gewesen. Was sonst? Die tapferen Fürther gingen durch Branimir Hrgota sogar in Führung (42.), und das nicht unverdient.

Aber wenn nichts mehr geht bei den Bayern, gibt es eben Weltfußballer Lewandowski.

Mit dem Ausgleich wenige Sekunden nach der Pause und dem 3:1 (82.) - es waren die Saisontreffer Nummer 27 und 28 - ebnete der Pole den Münchnern den Weg zum glanzlosen Sieg.

Mit Zuversicht in die kommenden Wochen

Ein Eigentor des Fürthers Sebastian Griesbeck (62.) und ein später Treffer durch Eric Maxim Choupo-Moting (90.+1) sorgten zudem dafür, "dass das Ergebnis viel zu hoch ausfiel", wie Fürths Trainer Stefan Leitl zu Recht feststellte.

Nagelsmann war's bei weiterhin sechs Punkten Vorsprung auf Dortmund egal. "Never complain über einen Sieg", sagte er. Heißt: Beschwer dich nicht. Es sei "ein bedeutender und wichtiger Sieg", ergänzte der Bayern-Coach, "tabellarisch, punktemäßig und auch psychologisch".

Vor allem psychologisch: Die jüngsten Rückschläge hatten die Bayern-Welt bereits massiv erschüttert. Eine weitere Blamage gegen Fürth - und die Münchner Krise wäre perfekt gewesen.

Nun haben die Bayern wenigstens bis kommenden Samstag (18:30 Uhr) und dem Spiel bei Eintracht Frankfurt etwas Ruhe - allerdings auch personelle Probleme: Neben Alphonso Davies, Leon Goretzka und Manuel Neuer steht auch Corentin Tolisso, der sich gegen Fürth früh einen Faserriss zuzog, längere Zeit nicht zur Verfügung.

