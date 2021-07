Der Kampf mit stumpfen Waffen auf dem Transfermarkt bereitet Hasan Salihamidzic gewaltige Sorgen. "Gegen manche finanzielle Kräfte ist im Moment nichts zu machen.", sagte Bayern Münchens Sportvorstand über die im Transferfenster teils sehr aktive europäische Konkurrenz.

Während der Rekordmeister wegen der Coronakrise sparen muss - der Klub rechnet mit einem Umsatzverlust von 150 Millionen Euro -, rüstet die internationale Konkurrenz gehörig auf. Paris St. Germain erweiterte sein Starensemble etwa um Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum und den italienischen EM-Helden Gianluigi Donnarumma.

Auch in England wird kräftig investiert. Rekordmeister Manchester United überweist für Jadon Sancho mindestens 85 Millionen Euro an Borussia Dortmund, der FC Chelsea angelt derweil nach dem noch teureren BVB-Juwel Erling Haaland. Allerdings wohl zunächst erfolglos.

Das große Ziel Champions League also in Gefahr für die Bayern? Nicht unbedingt, zumindest wenn es nach Oliver Kahn geht. "Mir ist nicht bange", sagte der neue Bayern-Boss zuletzt. Der Gewinn des Henkelpotts sei mit dem aktuellen Kader "natürlich absolut" zu erreichen. Freilich, die geringeren Einnahmen wären ein Wettbewerbsnachteil.

Bei PSG werden derweil "Unsummen" investiert, "aber es ist bis heute noch nicht gelungen, die Champions League zu gewinnen", betonte Kahn. Und der FC Bayern habe es in der Vergangenheit immer geschafft, die finanziellen Defizite durch die "unglaublich starke Erfolgskultur" zu kompensieren.

Auch Trainer Julian Nagelsmann bleibt deshalb zuversichtlich: "Wenn wir mit dem Kader in die Liga starten, sind wir absolut top aufgestellt", sagte er der "Sport Bild".

In diesem Sommer wird es beim Serienmeister jedenfalls keine großen Transfers mehr geben, auch nicht in der personell dezimierten Defensive. "Das ist kein Thema und nicht das, was wir wollen", sagte Salihamidzic über einen möglichen Ersatz für die angeschlagenen Verteidiger Lucas Hernández und Alphonso Davies.

Beide werden erst im August zurückkehren, die Neuzugänge Dayot Upamecano - mit 42,5 Millionen Euro von RB Leipzig der Königstransfer in diesem Sommer - und der ablösefreie Omar Richards könnten bereits früh in der Saison gefordert werden.

Ein Problem mit der Kadergröße sieht Nagelsmann aber nicht. Diese sei "völlig ausreichend", wie er bei seiner Vorstellung erklärte, 14 bis 15 Spieler würden ohnehin 90 Prozent der Spielzeit absolvieren. Auch für die "finanzielle Situation im Fußball" habe der 33-Jährige Verständnis, in München gehe es jetzt "um die strategische Ausrichtung des Kaders für die nächsten Jahre".

Um auch wieder internationale Topspieler an die Isar zu locken, sucht Salihamidzic nach kreativen Lösungen. Die Münchner wollen für die Spieler "anders sexy" sein, betonte der Sportvorstand. Wohl bestes Argument in Verhandlungen: die Aussicht auf Titel. Denn auch die Bundesliga-Konkurrenz aus Dortmund, Leipzig, Wolfsburg oder Mönchengladbach fährt einen rigorosen Sparkurs.

