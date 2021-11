Ein Kommentar von Thomas Niklaus

So etwas habe er beim FC Bayern noch nie erlebt, sagte Ehrenpräsident Uli Hoeneß erschüttert . Es war in der Tat ein unwürdiges Bild, das der deutsche Fußball-Rekordmeister zum Abschluss einer turbulenten Jahreshauptversammlung abgab.

Aber es war ein Chaos mit Ansage.

Seit Monaten, ja schon seit Jahren treibt die Münchner Fans das umstrittene Sponsoring des Klubs durch das Emirat Katar um. Völlig zu Recht prangern die Anhänger immer wieder die massiven Menschenrechtsverletzungen des WM-Gastgebers von 2022 an.

Länder wie Katar wollen sich über den Sport ein besseres Image erkaufen. Klubs, wie eben der FC Bayern, ignorieren dabei die zahlreichen Anschuldigungen und verweisen oft genug auf einen Dialog, der sich den Fans aber kaum erschließt.

Hauptsache, die Bilanz stimmt!

Dass der FC Bayern am Donnerstagabend in diesem Zusammenhang einen Antrag nicht zuließ, demzufolge die Münchner künftig ein Sponsoring mit Katar ausschließen sollten, mag satzungsrechtlich und auch juristisch konform gewesen sein, weil den Vertrag die AG und nicht der e.V. abschloss. Es war aber taktisch äußerst unklug, keine Diskussion darüber zuzulassen.

Grenzüberschreitung der Fans beschämend

Die Bayern-Bosse um Präsident Herbert Hainer und Vize Dieter Mayer wirkten bei dem Thema patzig und unsouverän - und sie trugen so zur aufgeheizten Stimmung bei. Dass allerdings die wütenden Fans, die vorher noch eine sachliche Diskussion eingefordert hatten, derart die Grenzen überschritten, war noch beschämender.

Wegen Katar: Bayern-Boss Hainer erntet Buhrufe von Mitgliedern

So oder so: Das Thema Katar wird den FC Bayern noch lange beschäftigen. Für den Klub geht es, einfach ausgedrückt, um Geld oder Liebe. Halten Vorstand Oliver Kahn, Hainer und Co. an der Verbindung zum "Schurkenstaat" Katar fest, droht der Bruch mit einem Teil der Fans. Ansonsten drohen in schwierigen Corona-Zeiten finanzielle Einbußen.

Der FC Bayern, dies betonte Kahn bei der Jahreshauptversammlung erneut, sei stolz auf seinen eigenen Weg - unabhängig von Investoren oder Oligarchen. Dafür werde er europaweit bewundert. Zu Recht.

Der Rekordmeister würde jedoch ein noch stärkeres Signal senden, wenn er sich auch von Katar unabhängig machen würde.

