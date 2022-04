Der FC Bayern München empfängt Borussia Dortmund im Spitzenspiel der Bundesliga. Das Duell des Tabellenführers gegen den Zweiten beginnt am Samstag, 23. April, um 18:30 Uhr.

Die Bayern können mit einem Sieg vorzeitig die Meisterschaft klar machen. Aufgrund der deutlich besseren Tordifferenz würde der Mannschaft von Julian Nagelsmann zwar nicht rein rechnerisch, aber zumindest praktisch auch ein Unentschieden schon reichen.

Mit einem Sieg würde der BVB die Entscheidung in der Meisterschaft zumindest vertagen. Dann wäre der Klub drei Spieltage vor Saisonende noch sechs Punkte hinter den Münchnern.

Hier gibt es alle Informationen zum Duell zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund in der Bundesliga.

Sky zeigt das Match live im TV bei Sky Sport 1. Die Übertragung aus der Allianz Arena beginnt am 23. April bereits um 17:30 Uhr.

Sky bietet bei SkyGo und SkyTicket auch einen Livestream zum Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und dem BVB an.

Bei Eurosport.de erhaltet ihr alle Informationen zum Oberhaus des deutschen Fußballs. Hier gibt es auch die Partie aus München im Liveticker.

(sofern nicht anders angegeben, handelt es sich um Bundesligaspiele)

In der Bundesliga steht der FC Bayern vor dem zehnten Titel in Folge. Am Samstag könnte der Rekordmeister im Topspiel gegen Borussia Dortmund den Sack zumachen und den abermaligen Ligatriumph fixieren. Angesichts des desaströsen Ausscheidens in der Champions League scheint die Meisterschale aber allmählich zum Trostpreis zu verkommen - ganz zum Ärgernis von Uli Hoeneß. | Zum Bericht