Fußball

FC Bayern - Julian Nagelsmann mit Appell nach Russlands Angriff auf die Ukraine: "Krieg schnellstmöglich stoppen"

In der Ukraine tobt seit einigen Tagen ein fürchterlicher Krieg. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hofft, dass die Angriffe Russlands so schnell wie möglich ein Ende finden. "Die Bilder, die man sieht, sind erschreckend. Die Momente will keiner erleben, das ist unerträglich", sagte der 34-Jährige.

00:01:35, vor einer Stunde