Matthäus ergänzte: "Ein gutes Licht wirft diese Entwicklung auf diesen Verein aber mit Sicherheit nicht."

Entsprechend sei "absolut verständlich, dass 'Lewy' nun keine Lust mehr auf Bayern hat", meinte Matthäus auch mit Blick auf Münchens zwischenzeitlichem Interesse an Erling Haaland vor dem Wechsel des Norwegers von Dortmund zum englischen Meister Manchester City: Lewandowski könne sich "eine Zusammenarbeit in Zukunft und eine Fortsetzung seiner Karriere in München nicht mehr vorstellen. Er will einfach nur noch weg - und zwar schnell. Das hat sich der Klub selbst zuzuschreiben, nicht zuletzt durch die öffentlich gewordenen und in der Branche längst bekannten starken Avancen in Richtung Haaland."

Matthäus will außerdem Parallelen zwischen Lewandowski und Süle zu den früheren Bayern-Assen und frisch gekürten Champions-League-Siegern Toni Kroos und David Alaba von Real Madrid erkennen. Der bei den Königlichen "verehrte" Ex-Weltmeister Kroos sei zuvor "in München verschmäht" worden, und dass der österreichische Abwehrstar Alaba nach seinem Abgang vor Jahresfrist "dem FC Bayern fehlen wird, konnte sich so gut wie jeder denken".

