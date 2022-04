In der jüngsten Vergangenheit hat der FC Bayern nach Rückschlägen häufig mit klaren Siegen geantwortet. Ein Szenario, das auch Borussia Dortmund am Samstag droht, wenn der Rekordmeister im Topspiel die zehnte Meisterschaft in Folge klarmachen kann.

TV-Experte Dietmar Hamann sieht allerdings derzeit einige Probleme beim Rekordmeister: "Ich weiß nicht, ob die Bayern im Moment gefestigt genug sind, das zu machen, was sie in den letzten Jahren mit den Dortmundern gemacht haben. Im Moment ist auch relativ viel Unruhe im Verein", so der 48-Jährige gegenüber "Bild".

Der ehemalige Nationalspieler sieht daher eine Chance für den Gast aus Dortmund: "Deshalb habe ich die Hoffnung, dass die Dortmunder den Bayern - ähnlich wie in der Vorrunde - auch endlich mal wieder seit Jahren in München Paroli bieten."

Die Gefahr, dass die Bayern ernst machen und dem BVB eine deftige Niederlage verpassen, "besteht absolut", so Hamann, der aber nachschiebt: "Ich habe das Gefühl, dass Bayern im Moment keine Mannschaft ist, aus verschiedensten Gründen. Deshalb wage ich zu bezweifeln, dass es für den BVB richtig böse wird."

Hamann: Bayern aktuell keine Mannschaft

Der TV-Experte sieht ein Problem innerhalb des Teams.

"Ich glaube schon, dass es im Moment einen Bruch in der Münchener Kabine gegeben hat. Für mich sind sie aktuell keine Mannschaft", stellte Hamann fest.

Die Ursache für den Zoff sei laut dem 48-Jährigen ein Mix aus vielen Faktoren. Besonders der bereits feststehende Wechsel von Niklas Süle zum BVB sorge für Zündstoff:

"Sein Abgang hat extrem große Unruhe gestiftet. Das wurmt die Bayern heute noch. Wenn einer ging, dann ging er vom BVB zu den Bayern und nicht umgekehrt. Jetzt geht einer ablösefrei, in der Blüte seiner Karriere", so Hamann, "das hat es vorher bei den Bayern nie gegeben und sagt viel aus, was bei den Bayern los ist."

