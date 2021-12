Ich glaube, dass er noch einige Jahre auf dem Niveau spielen und so viele Tore erzielen kann. Das wäre uns natürlich am liebsten", sagte Kahn: "Man sieht nicht mal im Ansatz bei ihm, dass er einen Tick langsamer wäre oder mal nicht an den Ball kommt." Der Pole lebe wie Weltstar Cristiano Ronaldo "zu 10.000 Prozent" für seinen Job.

Der Vertrag von Niklas Süle (26) endet bereits 2022, laut Kahn ist eine weitere Zusammenarbeit keineswegs sicher. "Das hängt ja auch immer davon ab, was der Spieler für Forderungen stellt. Wir haben bei David Alaba deutlich gemacht, dass es bei uns gewisse Grenzen gibt", sagte er.

Süle spiele in dieser Saison "sehr verlässlich und sehr, sehr stabil", er sei "ein Spieler, den man immer gerne in seinen Reihen hat".

Es komme aber darauf an, "ob wir eine Basis finden, wo es für beide Seiten funktionieren kann". Der FC Bayern müsse gerade in Pandemie-Zeiten "die Gesamtsituation bei allen Überlegungen einbeziehen".

