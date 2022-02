Fürths Angreifer Branimir Hrgota hatte einen der zahlreichen Konter bereits in die Füße von Lucas Hernández gespielt, da rauschte Omar Richards von hinten noch in den Angreifer hinein. Den anschließenden Freistoß verwandelte Hrgota, weil Marcel Sabitzer den Ball unhaltbar abfälschte. Im dritten Pflichtspiel in Folge gingen die Bayern mit einem Rückstand in die Halbzeitpause.

Die Szene kurz vor dem Seitenwechsel stand sinnbildlich für die Leistung von Richards im ersten Durchgang - und sein erstes Halbjahr an der Säbener Straße. "Es war ein wenig unglücklich, dass er da noch hereinrauscht", sagte Trainer Julian Nagelsmann, der den Arbeitstag von Richards wenige Minuten später beendete. Der Engländer blieb nach dem Seitenwechsel in der Kabine.

Ad

Allerdings sei es "kein Leistungsgrund" gewesen, ihn auszuwechseln, betonte der Bayern-Coach nach dem 4:1-Erfolg gegen die SpVgg Greuther Fürth

Premier League ManCity-Star in Schlägerei verwickelt - Verein reagiert GESTERN AM 23:05

Im Sommer wechselte Richards ablösefrei vom englischen Zweitligisten FC Reading an die Isar. Auf der Insel war dem 24 Jahre alten Linksverteidiger kein neuer Vertrag angeboten worden, wie er jüngst in einem Interview mit der "Times" bestätigte.

"Ich bin nun in einem Team mit Superstars und es ist immer noch neu für mich", sagte er im Gespräch mit der britischen Zeitung. "Aber ich verbessere mich von Tag zu Tag und man weiß nie, was noch kommt."

Richards mit Startschwierigkeiten

Doch seit seinem Wechsel nach München konnte er sich nie zu einer verlässlichen Option für den Rekordmeister entwickeln. Erst zum vierten Mal in dieser Spielzeit stand der Engländer am Sonntag gegen Fürth in der Startelf. In den sieben Monaten seit seiner Ankunft sammelte er lediglich 448 Pflichtspielminuten.

Müller über mögliche Verlängerung bei Bayern: "Alle sind entspannt"

Obwohl mit Alphonso Davies der etatmäßige Linksverteidiger seit dem Jahreswechsel mit einer leichten Herzmuskelentzündung ausfällt , kam Richards im Jahr 2022 bisher nur zu zwei Kurzeinsätzen. Auch am Sonntag nutzte er seine Chance nicht. Und das, obwohl Nagelsmann vor dem Spiel angekündigt hatte, dass die Bayern - anders als in Salzburg - mehr über die Flügel spielen wollen.

Dabei setzte der 34-Jährige im ersten Durchgang erstmals wieder auf eine klassische Viererkette in der Spieleröffnung, "um den Jungs den Rhythmus der vergangenen Jahre zu geben", wie Nagelsmann nach zwei durchwachsenen Auftritten in Bochum (2:4) und Salzburg (1:1) begründete.

Doch Richards gewann nur 50 Prozent seiner Zweikämpfe, setzte zudem insbesondere offensiv kaum Impulse.

Offensive verhindert Albtraum-Woche

"Du brauchst auf den Außenverteidigerpositionen viel Power im richtigen Moment", sagte Nagelsmann. Im ersten Durchgang gegen das Tabellenschlusslicht war Richards jedoch nur an einem Torschuss beteiligt. "Wir haben es nicht geschafft, ihn freizuspielen", so der 34 Jahre alte Bayern-Coach.

Richards strahlt bislang keine Offensivgefahr aus. Einzig beim 12:0 in der ersten Pokalrunde beim Bremer SV gelang dem Londoner im Trikot des FC Bayern ein Assist.

"Omar hat ewig nicht gespielt", schützte Nagelsmann seinen Spieler nach der Begegnung, monierte aber auch: "Wir haben keine Power und Dynamik entwickelt, um über die Flügel durchzubrechen." Folgerichtig wechselte Nagelsmann seinen Linksverteidiger in der Pause aus, brachte mit Erik Maxim Choupo-Moting einen zweiten Stürmer und stellte auf Dreierkette um.

Nur eine Minute nach dem Seitenwechsel fruchtete die Änderung: Torjäger Robert Lewandowski erzielte auf Vorarbeit von Choupo-Moting den Ausgleich und leitete die Wende ein.

Kein Ersatz für Davies

Doch einmal mehr zeigte sich in der Allianz Arena, dass der Rekordmeister den Ausfall von Davies in keiner Weise kompensieren kann. "Phonzie vermissen wir natürlich auf der Position, wenn wir Viererkette spielen. Das ist selbsterklärend", gab Nagelsmann zu. Denn: Der Kanadier entwickelte sich im variablen System unter Nagelsmann in der Hinrunde zum Schlüsselspieler.

Der erfolgreiche Nagelsmann-Fußball der Hinrunde hing insbesondere an der Personalie Davies. Im eigenen Ballbesitz rückte der 21-Jährige aus der Viererkette auf den linken Flügel vor, während Rechtsverteidiger Benjamin Pavard in die Innenverteidigung abkippte und eine Dreierkette formte.

Schon in Hoffenheim und Leipzig ließ der Bayern-Trainer mit drei Innenverteidigern eröffnen.

Für den ausgebildeten Flügelspieler Davies eine Paraderolle. 2019 hatte er nach seiner Umschulung vom Offensivspieler zum Verteidiger im Interview gegenüber der "Edmonton Sun" gesagt: "Meine Denkweise war: Angreifen, angreifen, angreifen. Aber jetzt ist es: Verteidigen, verteidigen, verteidigen". Er äußerte aber gleichzeitig die Hoffnung, eines Tages wieder eine offensivere Rolle einnehmen zu dürfen.

Das tat Davies in der ersten Saisonhälfte, brillierte mit seiner Dynamik und überzeugte mit sechs Torvorlagen.

Alphonso Davies Fotocredit: Getty Images

Davies-Ausfall stellt Bayern vor Probleme

"Er befindet sich erfreulicherweise auf einem sehr guten Weg der Besserung. Es ist der Best Case eingetreten, was den Heilungsverlauf anbelangt", sagte er, kündigte aber auch an: "Es dauert noch ein bisschen."

Doch die Bayern brauchen ihren pfeilschnellen Verteidiger dringend - nicht nur in der Offensive. Mit Davies kassierte der Rekordmeister in der Hinrunde 16 Gegentreffer und verlor lediglich zwei Spiele. Seit dem Ausfall des Nordamerikaners fing sich der Rekordmeister im Kalenderjahr in sechs Ligaspielen schon zehn Gegentore und verlor bereits genauso häufig wie in der gesamten Hinrunde.

Der Bayern-Trainer ist seit dem Davies-Ausfall auf der Position des Linksverteidigers zum Experimentieren gezwungen: Mal ersetzte er ihn mit Mittelfeldspieler Sabitzer, mal mit Innenverteidiger Hernández, nun mit Richards.

Mitunter spielte Nagelsmann gar mit fünf nominellen Offensivkräften und verzichtete vollständig auf einen Flügelverteidiger. So auch im zweiten Durchgang gegen Fürth.

Nagelsmann über mögliches CL-Aus: "Ich habe keine Angst im Fußball"

Nagelsmann ringt um Abwehrlösung

Vor der Dreierkette agierten - wie gegen RB Salzburg - mit Serge Gnabry und Leroy Sané zwei klassische Angreifer. Wie unter der Woche beim Champions-League-Spiel in Österreich zeigte sich der Rekordmeister in dieser Konstellation aber enorm anfällig für Konter.

"Wir waren mit den beiden Außen sehr offensiv, wo es dann Chancen gab für Fürth", erklärte Nagelsmann nach dem Spiel.

Überzeugen konnten die Bayern seither in keiner Zusammensetzung nachhaltig. Gegen den Tabellenletzten drehte die Offensive des Rekordmeisters das Spiel in der zweiten Halbzeit noch und verhinderte eine Albtraum-Woche. Gegen starke Gegner bedarf es beim FC Bayern aber wieder mehr Stabilität und Ordnung.

Demnächst steht für Davies ein weiterer Belastungstest an. "Die fünf Tage müssen wir noch abwarten, bis die nächste Untersuchung folgt, ob wir belasten können oder nicht", so Nagelsmann.

Davies-Rückkehr der X-Faktor

Doch bis Davies nach seiner Erkrankung wieder auf dem Platz stehen und der Mannschaft in den großen Spielen helfen kann, wird es noch einige Zeit dauern. Bis dahin sucht der Bayern-Trainer weiter nach einer Alternative.

In den kommenden Wochen erwarten den FC Bayern unter anderem die Bundesligaspiele gegen Topteams aus Leverkusen und Hoffenheim sowie das wichtige Champions-League-Rückspiel gegen Salzburg.

Spätestens dann braucht Nagelsmann eine verlässliche Lösung. Richards kann diese Alternative nicht sein. Das hat spätestens die erste Halbzeit am Sonntag gezeigt.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Wegen Aubameyang: Barça-Star plant offenbar Flucht zum Ex-Verein

Tuchel genervt von Reporter-Frage: "Muss jetzt ruhig bleiben"

Serie A Trotz Milan-Patzer: Inter verpasst Sprung an Tabellenspitze GESTERN AM 19:52