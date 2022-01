Allerdings wird der 18-Jährige bis zum Sommer 2023 an den Ligarivalen 1. FC Köln ausgeliehen.

"Paul hat im Training bei den Profis gezeigt, dass er mit seinem Talent die Chance hat, in unsere Mannschaft hineinzuwachsen. Dass er schon mit 16 Jahren in der Bundesliga eingesetzt wurde, bestätigt seine Klasse, aber auch die exzellente Arbeit, die am Campus des FC Bayern geleistet wird", sagte Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic nach der Einigung mit dem Teenager.

Ad

Junioren-Nationalspieler Wanner war zu Jahresbeginn durch seinen Einsatz beim Münchner Rückrundenauftakt gegen Borussia Mönchengladbach mit 16 Jahren und 15 Tagen zum jüngsten Bundesliga-Spieler des Rekordmeisters avanciert. In der gesamten Bundesliga-Historie seit 1963 war auch nur Youssoufa Moukoko von Pokalsieger Borussia Dortmund bei seinem Erstliga-Debüt im November 2020 einen Tag nach seinem 16. Geburtstag noch jünger als Wanner.

Bundesliga Rummenigge schießt gegen Süle: "Hat sich nie richtig durchgesetzt" VOR 8 STUNDEN

"Ich bin unglaublich stolz und glücklich, meinen ersten Vertrag beim FC Bayern unterschrieben zu haben", sagte Münchens Nachwuchshoffnung: "Mein Kindheitstraum ist wahr geworden. Seit meinem zwölften Lebensjahr spiele ich beim FC Bayern und wollte hier immer Profi werden."

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Wanner: "Wir haben seine ersten Schritte jetzt in der Bundesliga begleitet, viele weitere sollen folgen. Paul ist ein besonderes Talent, das wir fördern wollen. Ich und mein Trainerteam werden versuchen, dem Anspruch, den er an uns stellt, gerecht zu werden. Andersherum erwarten wir, dass Paul auch immer alles reinlegt, was er hat."

Das könnte Dich auch interessieren: Lockrufe aus Madrid? Tolisso und Bayern plötzlich in der Zwickmühle

(SID)

Max Eberl tritt zurück: Seine erfolgreiche Fohlen-Zeit in Bildern

Bundesliga Deadline Day LIVE | Erneute Wende im Aubameyang-Poker? Laporta deutet Wechsel an VOR 12 STUNDEN