Es war die Szene schlechthin des Testspiels zwischen dem FC Bayern München und Ajax Amsterdam am Samstagnachmittag in der Allianz Arena: Viele der insgesamt 8.500 Zuschauer waren kurz vor der Pause schon zum Jubeln aufgesprungen. Doch Joshua Zirkzee ließ sich vor dem leeren Tor den Ball noch weggrätschen. Ein Patzer, der viel peinlicher nicht hätte sein können.

Die Reaktionen bei Twitter ließen nicht lange auf sich warten. "Von Ronaldinho zu Timo Werner in drei Sekunden", hieß es dort gehässig. Oder: "Es ist wie beim FIFA zocken, wenn der Controller im entscheidenden Moment versagt."

Nagelsmann nimmt Zirkzee in Schutz

Nagelsmann wollte dann nach dem insgesamt ansehnlichen 2:2-Unentschieden nicht auch noch auf den 20-Jährigen draufhauen: "Er hat den Gegenspieler einfach nicht gesehen und wollte den Ball locker reinschieben. In einem Bundesliga-Spiel wird er da hoffentlich ein bisschen mehr Seriosität haben. Aber ich muss nicht mit ihm reden, das wird er selbst wissen", sagte Nagelsmann. Grundsätzlich habe Zirkzee nämlich auch viel richtig gemacht.

Für Zirkzee war es ein bitterer Moment, er kämpft nach einer schwierigen Saison um den Anschluss im Kader. Im Sturm ist Robert Lewandowski gesetzt, Eric Maxim Choupo-Moting hat sich als Ersatz bezahlt gemacht und überzeugt aktuell mit seiner Erfahrung als Akteur mit Führungsqualitäten, der die jungen Talente mitnimmt.

Das fruchtet, denn das restliche "C-Team" des FC Bayern, gespickt mit zahlreichen Nachwuchskräften, macht durchaus Fortschritte. "Wir haben viel besser gepresst und sind besser in die Zweikämpfe gekommen. Wir sind wild zusammengewürfelt, aber die Jungs haben das zusammen gut gemacht", urteilte Keeper Sven Ulreich. "Wir haben gut gearbeitet", fügte Choupo-Moting an. Nach einer guten Stunde wechselte Nagelsmann, der im 4-2-3-1 spielen ließ, alle zehn Feldspieler aus. Keiner der Neuen war älter als 20.

FC Bayern hat noch zwei Testspiele

"In der ersten Halbzeit hätten wir mehr Tore kriegen können, in der zweiten haben wir sehr gut gespielt und hatten einige hohe Ballgewinne, als die Etablierten noch drin waren. Insgesamt war das in Anbetracht des Kaders absolut in Ordnung", zog Nagelsman ein zufriedenes Fazit bei "RTL".

Bis zum Pflichtspiel-Auftakt am 6. August mit dem Pokalspiel beim Fünftligisten Bremer SV stehen für den FCB jetzt noch zwei weitere Tests an: Gegen Borussia Mönchengladbach am Mittwoch und drei Tage darauf gegen den SSC Neapel.

