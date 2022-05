Fußball

Der FC Bayern München feiert gemeinsam mit den Fans den Gewinn der Meisterschaft

Nach dem 2:2 in Wolfsburg war die Mannschaft des FC Bayern am Samstag bereits wenige Stunden später wieder in München, wo die Meisterfeier des deutschen Rekordmeisters im Paulaner-Biergarten stattfand. Oliver Kahn lobte den Zusammenhalt innerhalb des Teams. Mannschaft, Betreuerstab und Fans genossen die Atmosphäre. Hier gibt es die besten Bilder im Video.

00:01:32, vor 2 Stunden