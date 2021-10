Fußball

FC Bayern: Nagelsmann erklärt Unterschied zwischen Xaver "Triple-X" Zembrod und Dino Toppmöller

In Abwesenheit von Julian Nagelsmann kommt auf seine Co-Trainer Dino Toppmöller und Xaver Zembrod erhöhte Aufmerksamkeit, aber vor allem auch mehr Verantwortung zu. Nagelsmann erklärt, warum Toppmöller dabei die Rolle im Rampenlicht zusteht, was seine beiden Co-Trainer ausmacht und wie er während des Spiels mit der Bank in Kontakt treten will.

00:02:53, vor 32 Minuten