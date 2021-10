Fußball

FC Bayern: Rummenigge und Hoeneß feiern Nagelsmann und die FCB-Mannschaft

Der FC Bayern München befindet sich zurzeit in herausragender Form. In der 2. Runde des DFB-Pokals trifft der deutsche Rekordmeister auf das strauchelnde Borussia Mönchengladbach. Thomas Müller und Karl-Heinz Rummenigge erinnern sich an schwierige Spiele am Niederrhein, Uli Hoeneß hofft derweil auf eine weitere "hollywoodreife Leistung" seiner Münchener.

00:01:47, vor einer Minute