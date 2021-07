Publiziert 02/07/2021 Am 11:56 GMT

Die erste Trainingseinheit der Vorbereitung auf die Saison 2021/22 des FC Bayern Münchens steht am 7. Juli an.

Bis zum Pflichtspielstart mit der ersten DFB-Pokal-Runde (6. bis 9. August) wird es drei weitere Testspiele geben: In München treffen die Bayern auf Ajax Amsterdam (24.7.), Borussia Mönchengladbach (28.7.) und den SSC Neapel (31.7.).

Der Sommerfahrplan des FC Bayern:

5. und 6. Juli: Leistungstest

7. Juli: Trainingsauftakt

17. Juli (16:00 Uhr): Testspiel in Villingen (MS Technologie-Arena) gegen den 1. FC Köln

24. Juli (16:30 Uhr): "Audi Football Summit" gegen Ajax Amsterdam in der Allianz Arena

28. Juli (18:00 Uhr: Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach Anstoß in der Allianz Arena

31. Juli (16:30 Uhr): "Audi Football Summit" gegen den SSC Neapel

(SID)

