Selbst der Boss ließ sich den Start der "Mission 11" nicht entgehen. Oliver Kahn beobachtete entspannt den lockeren Auftakt am Rande des Trainingsplatzes, auch Chefcoach Julian Nagelsmann verfolgte die ersten Übungen seines Rumpfteams um Neuzugang Ryan Gravenberch mit einiger Gelassenheit. So richtig ernst wird es bei Bayern München erst in den kommenden Tagen, wenn nach und nach die Stars ihren Urlaub beenden.

Bis spätestens 12. Juli sollen die Nationalspieler um Kapitän Manuel Neuer und Thomas Müller einsteigen - ob dann auch der wechselwillige Robert Lewandowski dabei sein wird, ist nach wie vor die große Frage beim deutschen Rekordmeister. Er freue sich, sagte Vorstandschef Kahn schon einmal, "wenn er am ersten Trainingstag auftaucht".

Ad

Dabei sind die Fronten im Poker mit dem FC Barcelona weiter massiv verhärtet. Zuletzt war schon von einem möglichen Streik des Torgaranten die Rede. Das Thema nervt die Münchner seit Wochen. Auch die ungeklärte Zukunft von Nationalspieler Serge Gnabry überschattet den Start beim Dominator der Liga.

Bundesliga Hitzige Diskussion: Bayern-Bosse verteidigen Katar-Sponsoring vehement VOR 4 STUNDEN

Müller zieht aus den Nebengeräuschen, die den FC Bayern seit Wochen belasten, aber offenbar sogar Motivation. "Wenn ich all die Sachen rund um Transfers lese, bekomme ich einfach Lust darauf, dass es wieder los geht und wir auf dem Platz herausfinden, wer tatsächlich das beste Team ist", schrieb er in seinem Newsletter.

FC Bayern: De Ligt auf der Wunschliste?

Seit nunmehr zehn Jahren sind die Münchner in Deutschland unangefochten. Die Ziele sind entsprechend klar, die Erwartungen wie immer extrem hoch bei den Bayern - zumal in Mané vom FC Liverpool ein Superstar verpflichtet wurde.

Und der nächste Topspieler bald dazukommen soll: Der niederländische Nationalspieler Matthijs de Ligt (22) könnte der dringend gesuchte Abwehrchef sein. Laut "Sky" will der Profi von Juventus Turin zu den Bayern wechseln . Der Knackpunkt: Juventus fordert 80 Millionen Euro Ablöse.

Nagelsmann soll de Ligt von einem Transfer überzeugt haben. Er weiß: Ein zweites Jahr mit "nur" einem Titel wäre zu wenig. Er wisse, betonte der 34-Jährige, "dass der Druck noch einen Tick größer wird. Wir müssen Dinge besser machen, um den elften Titel zu holen und auch in den anderen Wettbewerben weiterzukommen".

Kahn: BVB kann sich Hoffnungen abschminken

Die Konkurrenz, vor allem aus Dortmund, rüstet zwar für die Bayern-Jagd mächtig auf - doch große Hoffnungen sollten sich der BVB und Co. offenbar nicht machen. Diese Hoffnungen, betonte Kahn, "können sie sich abschminken. Wir greifen wieder richtig an".

Am Montag stand die erste Einheit auf dem Platz mit 16 Spielern an, darunter lediglich neun Profis um Gravenberch und Dayot Upamecano. Gravenberch ist neben Mané und Noussair Mazraoui einer von bisher drei Zugängen der Bayern. Konrad Laimer von RB Leipzig steht weiter auf der Wunschliste.

Es sind noch einige Kader-Baustellen, die Sportvorstand Hasan Salihamidzic schließen muss. Doch auch auf Kahn wartete am Montag noch ein wichtiger Termin: Am Abend stand ein Runder Tisch mit Fanvertretern wegen des umstrittenen Katar-Sponsorings des Klubs an - da war es mit der Entspannung vorbei. Kahn sprach nach über zweistündiger, teils hitziger Diskussion aber von einer "sehr interessanten und erkenntnisreichen" Runde, in der die Bayern ihr Engagement im Wüstenstaat erneut verteidigten.

Das könnte Dich auch interessieren: Milan-Star und Ex-Gladbacher: Barça landet Transfer-Doppelschlag

(SID)

Kanzlerin, Hundeflüsterin, Dancing Queen: Oberdorf stellt EM-Team vor

Bundesliga Neue Töne im Lewandowski-Poker aus Barcelona: "Haben Respekt" GESTERN AM 10:07