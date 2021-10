In den vergangenen Tagen konnte Julian Nagelsmann aufgrund seiner Covid-19-Erkrankung jedoch nicht aktiv bei seiner Mannschaft sein. Dem sportlichen Erfolg tat dies bisher jedoch keinen Abbruch.

Unter der Leitung von Co-Trainer Dino Toppmöller, der aktuell Nagelsmann als Chefcoach vertritt, feierte der FC Bayern bei Benfica Lissabon in der Champions League und in der Liga zuhause gegen die TSG Hoffenheim jeweils einen 4:0-Erfolg.

Auf die Siege ohne Nagelsmann angesprochen meinte Hoeneß: "Ihr macht natürlich aus allem ein Theater. Das Entscheidende ist, wie wir Fußball spielen. Und das ist ja ein Traum."

"Man sitzt da oben und denkt, das darf doch gar nicht wahr sein. Das Spiel in Leverkusen oder die zweite Halbzeit in Lissabon oder auch die ersten 20 Minuten am Samstag (gegen die TSG Hoffenheim, Anm. d. Red.), da habe ich gedacht, ich bin in Hollywood. Das ist erstaunlich, wie traumwandlerisch die Mannschaft Fußball spielt", schwärmte der 69-Jährige am Montag im Rahmen der Weltpremiere der neuen Klub-Doku "FC Bayern - Behind the Legend".

"Hollywoodreif": Rummenigge und Hoeneß feiern Nagelsmanns Bayern

Hoeneß: Bayern-Spiele aktuell wie bei einem Elton-John-Konzert

Der Weltmeister von 1974 lobte auch die Einstellung des Münchner Star-Ensembles: "Am meisten gefällt mir, dass sie bis zur letzten Minute heiß ist, Tore zu machen. Das liebt der Zuschauer. Der zahlt bei einem Elton-John-Konzert auch nicht nur für die ersten zehn Songs, sondern bis zum Schluss. Und so ist es bei unserer Mannschaft auch."

Den nächsten Grund zum Schwärmen hat Hoeneß womöglich schon am Mittwoch. Dann trifft der FC Bayern in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf Borussia Mönchengladbach ( 20:45 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de ).

Beim Auswärtsspiel in Gladbach wird vielleicht auch schon Trainer Nagelsmann wieder an der Seitenlinie stehen. Diese Hoffnung äußerte Bayern-Präsident Herbert Hainer am Montag ebenfalls am Rande der Doku-Premiere.

"Es geht Julian sehr gut, er ist auch wieder zu Späßen aufgelegt. Wenn er negativ getestet wird, gehe ich davon aus, dass er am Mittwochabend im Pokal wieder dabei sein kann", sagte Hainer.

(mit SID)

