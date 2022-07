Dies heiße aber nicht, so der Bayern-Boss weiter, "dass ich ab jetzt 24 Stunden am Tag live auf Sendung sein werde. Aber wenn es etwas zu sagen gibt, dann werde ich das tun."

Die vergangenen Monate hätten den Rekordmeister auf der Führungsebene "weiter vorangebracht. Wir sind eng miteinander abgestimmt, das sieht man unter anderem an unseren Transfers in diesem Sommer - dann macht es automatisch Spaß", betonte Kahn:

Ad

"Inzwischen funktionieren die Abläufe immer mehr so, wie wir alle und auch ich uns das vorgestellt haben, und das gibt ein sehr gutes Gefühl."

Bundesliga Wagner adelt "Sensationstransfer" der Bayern - und hinterfragt de Ligt VOR 3 STUNDEN

Auf die neue Spielzeit mit dem Supercup am Samstag gegen den Pokalsieger RB Leipzig als erstem Härtetest blicke er "sehr optimistisch. Wir haben beim FC Bayern in dieser Saison wieder viel vor", kündigte Kahn an.

Mit Power und ganz viel Gefühl: Thiem überzeugt beim Heimspiel

La Liga Ronaldo-Wechsel zu Atlético? Präsident nimmt Stellung zu Gerüchten VOR 3 STUNDEN