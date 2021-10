Zwei Spiele, acht Tore, kein Gegentreffer - der FC Bayern München funktioniert auch ohne seinen an Corona erkrankten Cheftrainer Julian Nagelsmann optimal.

Serge Gnabry eröffnete in der 16. Minute den Torreigen, Robert Lewandowski erhöhte auf 2:0 (30.). Nach der Pause trafen zudem die eingewechselten Eric-Maxim Choupo-Moting (83.) und Kingsley Coman (87.).

Bundesliga Hertha überholt Gladbach dank Traumtor von Richter VOR 2 STUNDEN

Drei Dinge, die uns beim zwölfen Bayern-Sieg in den letzten 13 Spielen auffielen.

1. Omar Richards hat’s drauf

Die Zeit hatte nicht gereicht für Alphonso Davies. Wegen anhaltender Oberschenkelprobleme musste der Kanadier gegen Hoffenheim passen. Somit war die Linksverteidigerposition vakant. Als Davies in Leverkusen kurz vor der Pause verletzungsbedingt raus musste, brachte Nagelsmann Josip Stanisic. Fortan verteidigte der Kroate auf links, obwohl er eigentlich rechts zuhause ist.

In Lissabon spielte Lucas Hernández links hinten links - gegen Hoffenheim jedoch feierte Omar Richards dort sein Startelfdebüt in der Bundesliga und lieferte eine richtig gute Leistung ab. Anfangs agierte der 23-Jährige in den Zweikampfen noch etwas zurückhaltend und im Passspiel auf Sicherheit bedacht, um keine unnötigen Bälle in gefährlichen Räumen zu verlieren.

"Er nimmt mir in manchen Situationen noch etwas zu viel Risiko. Er muss ruhiger und übersichtlicher spielen", hatte Nagelsmann Ende September moniert und damit die wenige Einsatzzeit von Richards begründet. Genau daran hielt sich Richards zu Spielbeginn, um mit jeder weiteren Spielminute immer mehr Selbstvertrauen zu gewinnen.

Richards beackerte die linke Seite, hielt Jamal Musiala den Rücken frei und wagte sich immer wieder mit nach vorne, ohne dass er die Defensivarbeit vernachlässigte. In der zweiten Halbzeit war der Engländer auffälligster Bayern-Spieler und kam auf starke 72 Prozent gewonnene Zweikämpfe.

"Ich bin sehr glücklich, die Chance in der Startelf bekommen zu haben und dass die Trainer an mich glauben. Ich bin zufrieden mit meiner Leistung und dem Sieg. Die Fans haben für eine Gänsehaut-Stimmung gesorgt. Bei Bayern zu spielen, ist ein echter Kindheitstraum für mich. Ich habe heute jede Minute genossen", sagte Richards.

2. Kimmich sportlich über jeden Zweifel erhaben

Es war DAS Thema beim FC Bayern in den letzten Tagen seit Bekanntwerden der Corona-Erkrankung von Julian Nagelsmann. Fünf Spieler sollen immer noch ungeimpft sein, meldete die "Bild", darunter Joshua Kimmich, der mit seiner Kampagne "We Kick Corona" Menschen und gemeinnützige Einrichtungen unterstützen will, die wegen dem Virus in wirtschaftliche Schieflage geraten sind.

Nach dem Spiel bestätigte Kimmich, (noch) nicht geimpft zu sein und begründete seine Entscheidung . Die Augen zuvor im Spiel waren besonders auf Bayerns Chef im Mittelfeld gerichtet, zumal Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic angekündigt hatte, Kimmich werde sich nach der Partie äußern.

Kann er sich infolgedessen überhaupt auf seinen eigentlichen Job konzentrieren? Kimmich lieferte eine eindeutige Antwort: Ja, er kann. Seine Einstellung hinsichtlich einer Impfung gegen Corona mag Unverständnis hervorrufen, seine Einstellung auf dem Platz war wie seine Vorstellung über 90 Minuten tadellos.

Kimmich versteht es, etwaige für ihn unangenehme Dinge von seinem Beruf als Fußballer fernzuhalten und überzeugt mit konstant guter Arbeit. Umso leichter dürfte ihm der anschließende Gang vor das "Sky"-Mikrofon gefallen zu sein, um die Gründe für sein Zögern und Zaudern beim Thema impfen darzulegen, wenngleich er den Reporter zwischendurch mal fragte, ob er denn "nicht auch eine sportliche Frage" habe. Dem war nicht so, Kimmich nahm aber auch das professionell an.

Seine Mitspieler versuchen ihn derweil noch, von einer Impfung zu überzeugen . "Das Impfen wäre besser", sagte Thomas Müller bei "Sky". Und: "Ich bin Impffreund."

3. Bayern-Gier selbst im Verwaltungs-Modus

Auch ohne die verletzten Davies und Leon Goretzka sowie den zuletzt so überragenden Leroy Sané dominierten die Bayern die Anfangsphase gegen Hoffenheim. Kein Anzeichen von Müdigkeit nach den Auswärtsspielen in Leverkusen und Lissabon - im Gegenteil: Klare, zielstrebige Offensivaktionen gepaart mit Tempo und Spielwitz, sowie eine Abwehr, die jeden letzten Pass der Gäste abfing und erst in der 50. Minute den ersten Torschuss zuließ.

Die von Nagelsmann so häufig gelobte Gier seiner Spieler war auch an diesem Samstagnachmittag wieder zu spüren. "Wir wollten Hoffenheim gleich am Anfang unter Druck zu setzen und im Idealfall ein frühes Tor machen. Spiele nach Champions-League-Auftritten können schwierig werden, wenn man nicht gleich am Anfang ein Zeichen setzt", sagte Nagelsmann-Ersatz Dino Toppmöller.

Das mit dem (regulären) frühen Tor klappte zwar nicht, da Serge Gnabrys Treffer in der 8. Minute zurecht wegen eines vorangegangenen Foulspiels von Musiala von Schiedsrichter nicht anerkannt wurde. Doch es dauerte dann auch nur bis zur 16. Minute und Gnabrys zweitem Streich und dem 1:0. Die Bayern blieben am Drücker und erhöhten durch den sehenswerten Treffer von Robert Lewandowski auf 2:0 (30.).

Mit der komfortablen Führung im Rücken ließen es die Münchner in der Folge deutlich ruhiger angehen. Sie schalteten in den Verwaltungsmodus und beschränkten sich darauf, Hoffenheim vom eigenen Tor wegzuhalten und Nadelstiche durch Konter zu setzen.

Doch wie schon in Lissabon ging gegen Ende der Partie nochmal die Post ab; diesmal kam der Impuls von der Bank. Kingsley Coman, dessen Verbleib in München über die Saison hinaus unwahrscheinlich ist, wirbelte auf dem linken Flügel und schoss ebenso ein Tor wie Eric-Maxim Choupo-Moting, der sowieso als Joker immer funktioniert. Das dritte Joker-Tor von Corentin Tolisso wurde zurückgenommen, weil der Franzose knapp im Abseits stand.

"Egal, wer spielt und wie der Gegner heißt - der FC Bayern liefert derzeit einfach immer ab“, sagte "Sky"-Experte Dietmar Hamann. Diesmal musste die TSG Hoffenheim die Gier der Bayern erleiden. Als nächstes darf (oder eher muss) sich Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal (Mi., 20:45 Uhr im Liveticker ) mit den Über-Bayern messen.

Das könnte Sie auch interessieren: Kimmich erklärt seine Entscheidung gegen eine Corona-Impfung

Nagelsmann bestätigt: Wird nie Impfpflicht für Bayern-Profis geben

Bundesliga Wieder vier! Souveräner Bayern-Sieg gegen Hoffenheim VOR 5 STUNDEN