"Schalke ist ein großer Klub, der in die Bundesliga gehört. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, um in der kommenden Saison die Klasse zu halten. Daran werde ich vom ersten Tag an alles setzen", sagte Polter, für den es der achte Profiklub in drei Ländern (Deutschland, England, Niederlande) ist.

Der ehemalige Berliner trug in der abgelaufenen Saison mit zehn Toren zum Bochumer Klassenerhalt bei.

(SID)

