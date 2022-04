Felix Magath war sichtlich bedient. Das Debüt auf der Trainerbank bei Hertha BSC nach überstandener Corona-Infektion hatte sich der 68-Jährige ganz anders ausgemalt.

"Das war viel zu wenig", kritisierte der Trainer nach dem über weite Strecken enttäuschenden 1:2 (1:2) bei Bayer Leverkusen und dem damit verbundenen Absturz auf den direkten Abstiegsplatz.

"Ich habe nach dem Sieg gegen Hoffenheim (3:0, d. Red.) geglaubt, dass allen klar ist, dass wir über den Kampf und Einsatz kommen müssen", sagte Magath, der seinen Einstand vor zwei Wochen aufgrund einer Corona-Erkrankung verpasst hatte und das Spiel der Hertha im Hotel verfolgen musste.

Vor allem die Mentalität seiner Mannschaft in der ersten Hälfte hatte Magath überhaupt nicht geschmeckt. "Wir haben in der ersten Halbzeit zu wenig Kampf angeboten, dadurch Leverkusen spielen lassen", meinte Magath. So knackten Lucas Alario (34.) mit einem wunderschönen Schuss in den Winkel und Karim Bellarabi (40.) die extrem passiv und defensiv agierenden Berliner.

Aus dem Nichts gelang Vladimir Darida (42.) zwar noch vor der Pause der Anschlusstreffer. Einen Effekt hatte der Treffer des Tschechen aber nicht.

Hertha agierte auch in der Folge viel zu passiv, sodass Leverkusen den zweiten Sieg in Folge ohne große Probleme über die Zeit brachte und weiter Kurs auf die Champions League hält.

Hertha will im Derby zurückschlagen

Davon kann der hochambitionierte "Big City Club", für den es am Samstag (18.30 Uhr) mit dem Berliner Derby gegen Union weitergeht, nur träumen. Die Ansage von Magath vor dem nächsten richtungweisenden Spiel des Hauptstadtklubs im Kampf um den Verbleib im Oberhaus ließ nicht lange auf sich warten. "Bis zum Derby müssen wir zulegen", sagte er bei Sky deutlich.

Und genau diese Magath-Aussagen finden bei seinen Spielern wohl Gehör und scheinen Eindruck zu hinterlassen - immens wichtig für die letzten Wochen der Saison. "Von Felix Magath lernen wir viel, wir spüren seine Autorität", sagte Torhüter Marcel Lotka, der bereits in der 16. Minute für den am Oberschenkel verletzten Alexander Schwolow eingewechselt worden war und mit Abstand bester Herthaner am Samstag war.

Der Keeper, der im Jugendbereich für Leverkusen gespielt hatte, gab sich äußerst zuversichtlich: "Alle machen es gut, geben dem Team die nötige Energie für den Abstiegskampf. Deshalb werden wir nicht absteigen!"

Sein Trainer hingegen war am Samstagabend noch nicht vollends überzeugt: "Es wird noch ein langer Weg bis zum Klassenerhalt", sagte Magath.

(SID)

