Franz Beckenbauer hatte sich zuletzt aufgrund seiner Rolle beim Zuschlag für die Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Der langjährige Präsident von Bayern München war Chef der deutschen WM-Bewerbung und auch Vorsitzender des Organisationskomitees beim "Sommermärchen" gewesen.

Außerdem war der ehemalige Profi von Bayern München, Cosmos New York und dem Hamburger SV mehrere Jahre Mitglied im Exekutivkomitee des Weltverbandes FIFA und stimmte unter anderem über die WM-Endrunden 2018 in Russland und 2022 in Katar mit ab.

Der gemeinnützige Verein Deutscher Fußball Botschafter vergibt jährlich den Preis für einen maßgeblichen Beitrag zum positiven Ansehen von Deutschland in der Welt, der mit der Unterstützung einer karitativen Einrichtung, in diesem Falle der Franz-Beckenbauer-Stiftung, verbunden ist.

Den Ehrenpreis erhielten zuvor Dettmar Cramer, Thomas Hitzlsperger, Miroslav Klose, Karl-Heinz Schnellinger, Otto Pfister, das Duo Joshua Kimmich/Leon Goretzka sowie im letzten Jahr mit Bayern München erstmals ein Verein.

