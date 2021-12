Fußball

Freiburg-Trainer Christian Streich philosophiert über Weihnachtsgeschenke: "Die sind gar nicht so billig"

Zu Weihnachten schenkt sich Freiburg-Trainer Christian Streich selbst wie so oft eine Schallplatte. Besonders alte, noch gut erhaltene LP seien "gar nicht so billig", sagt er. Außerdem verrät der SCF-Coach, dass er sich gerne in die Buchhandlungen Freiburgs begibt, um sich mit neuem Lesestoff einzudecken.

00:00:50, vor 6 Minuten