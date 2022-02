Nach jeweils nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Spielen wollten sowohl die Mainzer als auch die TSG die jüngste Ergebniskrise in der Bundesliga beenden. Den besseren Start ins Spiel erwischten dabei die Gäste aus dem Kraichgau: Andrej Kramaric fand Georginio Rutter mit einer präzisen Flanke, der anschließende Kopfball des Niederländers touchierte noch den Außenpfosten (4.).

Nach einer Viertelstunde zappelte der Ball dann zum ersten Mal im Netz, doch das Tor von Mainz-Youngster Jonathan Burkhardt wurde vom Linienrichter umgehend einkassiert. Nach einer kurzen Überprüfung bestätigte auch der VAR Burkhardts knappe Abseitsposition mit der Schulter (15.). In einer insgesamt zähen, von beiden Teams abwartend geführten ersten Hälfte, ließ Burkhardt mit einem Kopfball knapp über die Latte (26.) sowie einem zu zentral platzierten Abschluss nach einem Konter (39.) noch zwei Gelegenheiten liegen, ehe es torlos in die Kabine ging.

Ad

Nach der Pause meldete sich die TSG erneut mit einem Aluminium-Treffer im Spiel an: Nach Flanke von David Raum traf Munas Dabbur mit seinem Kopfball aus neun Metern nur den linken Pfosten (47.).

Bundesliga Drei Dinge, die auffielen: Malen-Gala rettet vogelwilde Dortmunder 22/01/2022 AM 20:57

Nach etwas mehr als einer Stunde mehrten sich dann die Chancen auf beiden Seiten: Ilhas Bebou traf für die TSG aus spitzem Winkel ans Außennetz (64.), Karim Onisiwo fehlten bei seinem Schuss aus der Drehung nur Zentimeter (66.). Im Gegenzug verpasste Angelo Stiller dann die TSG-Führung, als er die Kugel nach starker Raum-Flanke knapp neben das Mainzer Gehäuse setzte (68.).

In der Schlussphase hatte schließlich Mainz mit einem schnellen Doppelschlag das bessere Ende für sich. Einen Stach-Pass an den Strafraumrand leitete Onisiwo stark mit einem Kontakt in den Lauf von Jae-Sung Lee weiter, der Oliver Baumann im TSG-Tor mit einem Schuss unter die Latte überwinden konnte (79.). Den Schlusspunkt setzte FSV-Kapitän Moussa Niakhaté nach Dennis Geigers Handspiel im eigenen Strafraum per Strafstoß (83.). Für Hoffenheim war es die 100. Ausärtsniederlage in ihrer Bundesligageschichte.

Die Stimmen:

Karim Onisiwo (Mainz 05): "In der zweiten Halbzeit haben wir uns gesteigert. Insgesamt war es aber ein hartes Stück Arbeit. Nächste Woche wollen wir in Freiburg den Auswärtsfluch brechen."

Martin Schmidt (Sportdirektor Mainz 05): "Der Sieg war sicher am Ende auch etwas glücklich für uns, aber das braucht man im Fußball auch manchmal."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Mainz gewinnt mit Hoffenheims Stärke

Bislang galt die TSG mit 14 Treffern in der Schlussviertelstunde als die ligaweit gefährlichste Mannschaft in diesem Zeitraum. Doch im direkten Duell drehten die Mainzer den Spieß dank hoher Effizienz in der Schlussphase um und schockten die TSG mit zwei späten Toren. Zwei der drei Mainzer Schüsse im zweiten Durchgang landeten im Netz – im Gegensatz dazu konnten die Gäste keinen ihrer 16 Schüsse im Tor unterbringen.

Die Statistik: 7

Seit sieben Heimspielen ist das Team von Trainer Bo Svensson in der heimischen MEWA Arena mittlerweile ungeschlagen. Seit Anfang Oktober (1:2 gegen Union Berlin) holten die Nullfünfer fünf Siege und zwei Remis im eigenen Stadion.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Haaland lässt BVB-Fans hoffen

Max Eberl tritt zurück: Seine erfolgreiche Fohlen-Zeit in Bildern

Bundesliga BVB-Star Haaland verletzt sich: Banges Warten bis zur Untersuchung 22/01/2022 AM 18:33