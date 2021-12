Liebe FußballfreundInnen, eine Frage, die mich seit Jahren quält: Warum fällt die Herbstmeisterschaft in die Winterpause?

Und warum Winter? Wann liegt schon mal Schnee Mitte Dezember?

Und die Pause ist ja eher zu einem dreiwöchigen Päuschen geschrumpft. Am 7. Januar geht es schon wieder mit der Rückrunde weiter, damit wir am anderen Ende des Kalenderjahres auch noch diese Weihnachts-WM in Katar unterkriegen. Dabei haben die Scheichs mit Weihnachten so viel am Turban wie der Nikolaus mit Amazon. Fragen über Fragen…

Apropos: Auch in diesem Jahr legt der LIGAstheniker seinen Hinrundenlieblingen wieder Geschenke unter den Baum.

Passend zu Haaland: DVD für BVB

Wenn man wissen will, was das Sterling-Silber der Dortmunder über seinen eigenen Klub denkt, dann schauen Sie sich bitte noch mal den Spielfilm des BVB bei der Hertha an. Und bitte aus der Haaland-Cam.

So hat man Haaland noch nicht gesehen. Haaland rempelt, mault und mosert, Fußball spielt er nicht. Seine ganze Körpersprache verrät zweierlei. Erstens: "Mein Gott, ihr könnt es einfach nicht!" (Er meint seine Mitspieler) Zweitens: "Allah, ich will hier weg!"

Irgendwie kann man es ihm auch nicht verdenken. Ohne Haaland-Tore wäre der BVB wohl schon zweite Liga. Andererseits, dass sich der größte Star des BVB einfach selbst wegmobbt, das kennen sie ja schon beim BVB. Stichwort: Dembélé, Aubameyang. Dabei hat Haaland eine Ausstiegsklausel und dass er die zieht ist so sicher wie die nächste Vizemeisterschaft der Dortmunder in Folge. Als Sportdirektor Michael Zorc zu Haaland befragt wurde, sagte er in zwei aufeinanderfolgenden Sätzen, dass Erling "definitiv bleibt" und dass er "die Möglichkeit hat zu wechseln".

Für soviel "Nonstop Nonsens" schicke ich alle sieben DVDs mit Originalunterschrift von Didi Hallervorden an die Geschäftsstelle. Palim Palim!

Buchtipp für Hütter

In den letzten fünf Spielen hat Gladbach 18 Tore kassiert und von 15 möglichen Punkten einen einzigen geholt. Man kann den Fohlen also wirklich nicht vorwerfen, sie hätten sich, so kurz vor dem Fest der Liebe, menschlich daneben benommen. Der Eberl Max weiß sicher, wie man derlei spendable Großzügigkeit von der Steuer absetzen kann.

Dass die gleichen Gladbacher noch Ende Oktober die großen Bayern aus dem DFB-Pokal genagelt haben, ist nur noch eine blasse Erinnerung am Firmament. Böse Zungen behaupten ja, die Spieler hätten ihre Booster-Impfung nicht gut vertragen, aber das war sicher nur üble Nachrede.

Auf der anderen Seite: Wenn selbst Klubs wie Freiburg derart hohe Antikörper gegen das Spiel der Gladbacher aufgebaut haben, dann dürfte das Adis Immunsystem kaum überstehen. Damit er in der Winterpause die Virenumkehr schafft, lege ich ihm das Buch "Pandemien" von Philipp Kohlhöfer unter den Christbaum. Untertitel: "Wie Viren die Welt verändern: Corona, Ebola, Gladbach".

Rose rüstet gegen Hamann auf

Eine Kritikerkritik ist hierzulande ja eher die Ausnahme. Trainer wie Spieler lassen die Expertenkommentare gewöhnlich über sich ergehen wie eine kalte Dusche: Ein kurzes Aufstöhnen, dann aber kommt nix.

Bei Marco Rose war das jüngst ganz anders und deswegen zelebrieren wir seine Kritik an Sky-Experte Didi Hamann noch einmal in voller Länge. "Es geht eigentlich schon von Beginn dieser Saison an, dass Didi Hamann gegen uns nagelt."

Rose geht auf TV-Experten los: "Das ist mir zu billig!"

Was soll uns dieser metaphorische Einwand am Kritiker sagen? Früher war "nageln" noch ein Synonym für, na ja, wie sage ich das jetzt, äh, Sex? In einer geschlechtersensiblen Diversity-Kultur darf man das so sicher nicht mehr sagen. Das kann Rose, der ja als zarter Fußballromantiker bekannt ist, auch nicht gemeint haben. Wie auch immer: Damit Rose bei allernächster Gelegenheit zurücknageln kann, werde ich ihm den 22 Volt-Akkunagler 2184454 von Hilti unter den Christbaum legen.

Besagter Nagler hat eine Fixierrate von 1,3 Nägeln pro Sekunde und ist damit der "Beste auf dem Markt", schreibt "Trockenbaumonteur" auf Amazon. Für Ritter Didi empfiehlt sich eine Eisenweste von King’s Custom, sonst könnte es schmerzhaft werden.

Fortbildung für Nagelsmann

Der Bayern-Trainer hat kürzlich zum Launch des neuen Sportmagazins "Sports Illustrated" ein ganz beachtliches Titelinterview gegeben. Beachtlich im Sinne von: So hat noch selten ein bayerischer Cheftrainer seinen Arbeitgeber angeschleimt. Gefühlt kam in jedem zweiten Satz der Begriff "Weltverein" vor.

Es gibt Menschen, die halten die Bayern für einen Dorfverein von Welt. Für Nagelsmann ist es also ein Weltverein von Welt. Also eine Art Doppelweltverein. Das ist sicher richtig, wenn man auf die Tabelle schaut. Die Bayern spielen tabellarisch in ihrer ganz eigenen Welt.

Andererseits würde man sich aber auch mal einen Bayerntrainer wünschen, der sich im Bewusstsein des eigenen Schaffens nicht wie ein Bückling anbiedert. Zumal wenn man so heißt wie er. Auch deshalb werde ich dem Nailman einen Gutschein für eine Sprechstunde bei Dr. Marco Rose schenken. Arbeitstitel der Fortbildung: "Die Kunst des Nagelns im Wandel der Zeit".

Kimmich darf zum Osteopathen

Der "Jo" ist sowas wie der Antichrist im aktuellen Bayern-Kader. Hat er sich doch erdreistet, eine eigene Meinung zu einer Privatangelegenheit zu haben. Das geht heute nicht mehr in Zeiten des Furors, der Hysterie und der Angst.

Als Kimmich bekannte, dass er noch nicht geimpft sei, warf man ihm mangelnde Solidarität vor. Als er erkrankte, sagte man, recht geschiehts ihm. Interessante Solidarität.

Die erste Frage nach der Winterpause an ihn wird sein: Und Herr Kimmich, sind Sie geimpft? Dabei müsste er gar nicht, denn er ist ja genesen. In gewisser Weise ist Kimmich mit seinem Widerspruchsgeist auch ein Antipode zu Nagelsmann, der im Vergleich zu seinem wohl wichtigsten Spieler eine Spur zu geföhnt daherkommt.

Damit er seine Haltung nicht verliert, habe ich Kimmich zehnmal eine Stunde bei meinem Osteopathen gebucht, der sonst nur Leute wie Assange, Nawalny und Markus Söder behandelt. Guter Mann. Macht wirklich jeden Rücken wieder grade!

In diesem Sinne, Frohes Fest!

Zur Person Thilo Komma-Pöllath:

Der Sportjournalist und Buchautor ("Die Akte Hoeneß") beleuchtet in seinem wöchentlichen Blog "Der LIGAstheniker" das Geschehen in der Fußball-Bundesliga für Eurosport.de. Oft skeptisch, ironisch, kritisch - aber einer muss schließlich den Ball flach halten.

