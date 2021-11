Elf Spieltage ist die Bundesliga-Saison 2021/22 alt und an der Spitze zeichnet sich längst wieder das gewohnte Bild der vergangenen Jahre ab.

Der FC Bayern führt die Tabelle souverän an, dahinter versuchern Borussia Dortmund, RB Leipzig, Wolfsburg und Leverkusen irgendwie Schritt zu halten.

Doch die Bundesliga ist viel mehr als Meisterschafts- und Abstiegskampf. Zwischen den Extremen spielten sich im ersten Saisondrittel so einige Geschichten, die es in sich hatten.

Es ist Zeit für eine erste Zwischenbilanz.

Die Gewinner der bisherigen Bundesligasaison 2021/22:









Alphonso Davies

Wenn man an Gewinner des FC Bayern München denkt, kommt man an Robert Lewandowski nicht vorbei. Der Pole hat schon wieder 13 Mal in elf Spielen getroffen. Doch etwas weiter hinten entpuppt sich Alphonso Davies als "heimlicher" Gewinner.

2019/20 kam der 21-Jährige wie Phönix aus der Asche zu großen Ehren. Sein Antritt im Champions-League-Viertelfinale 2020 gegen den FC Barcelona vor dem zwischenzeitlichen 5:2 wurde auf der ganzen Welt gefeiert.

In der vergangenen Spielzeit verlor er dann zeitweise seine Form, bedingt durch Verletzungen und einen Platzverweis. Unter Julian Nagelsmann hat er zu alter Stärke zurückgefunden - was nicht zuletzt an einer taktischen Umstellung des Trainers liegt.



Bei eigenem Ballbesitz bildet der Rechtsverteidiger (Pavard, Süle oder Stanisic) mit den beiden Innenverteidigern eine Dreierkette, während Davies auf seiner linken Seite viele Freiheiten hat und bisweilen mehr als Flügelstürmer agiert als als klassischer Linksverteidiger, was seinen offensiven Qualitäten zugute kommt.

Fünf Torvorlagen stehen auf Davies' Habenseite, einige weitere Treffer leitete er mit der vorletzten Aktion ein. "Er hat körperlich extrem gute Voraussetzungen, um einer der besten Linksverteidiger zu sein. Das ist er wahrscheinlich schon. Weil so extrem viele auf seinem Niveau gibt es nicht auf seiner Position", urteilte Nagelsmann nach dem Freiburg-Spiel.

Davies ist in dieser Saison bei Bayern kein "echter" Linksverteidiger mehr und weiß das gewinnbringend umzusetzen.

Anthony Modeste

Er schoss den 1. FC Köln in der Saison 2016/17 mit 25 Toren in die Europa League, um anschließend dem (scheinbar) großen Geld zu verfallen. Modeste wechselte zunächst auf Leihbasis zu Tianjin Tianhai nach China. Der Klub versprach ihm seinerzeit das Blaue vom Himmel – in erster Linie finanziell.

Ein Jahr lang wurde auch fleißig überwiesen, sodass Modeste Köln 2018 endgültig den Rücken zukehrte. Doch dann erlebt der Franzose die Hölle. Das Gehalt wurde eingefroren, Modeste verlor nach eigenen Angaben einen hohen siebenstelligen Eurobetrag. Im November 2018 holte ihn der FC quasi von der Straße. Modeste steuerte sechs Tore in zehn Spielen zum Aufstieg in die Bundesliga bei.

Doch danach lief es nicht mehr für den Angreifer, im Januar 2021 ließ er sich nach Frankreich zu AS St.-Étienne ausleihen. Das Abenteuer in der Ligue 1 war ebenfalls nicht von Erfolg gekrönt und so startete Modeste einen letzten Anlauf beim FC - eine gute Entscheidung.

Mit acht Toren in elf Spielen liegt der 33-Jährige hinter Robert Lewandowski und Erling Haaland auf Rang drei der Torschützenliste, in den beiden zurückliegenden Heimspielen gegen Leverkusen und Union Berlin traf er doppelt und sicherte Köln jeweils einen Punkt.

Nach dem Tor zum 2:2 gegen Union klaute Modeste Trainer Steffen Baumgart die Kult-Mütze vom Kopf und vollführte ein Tänzchen. Wer so regelmäßig trifft, darf auch mal über die Stränge schlagen.

Die Fans

Sie sind das Wichtigste im Fußball und sie wurden eineinhalb Jahre lang extrem vermisst. Doch sie sind wieder da und das zahlreich. Peu a peu kehrten die Fans in die Bundesligastadien zurück, der FC Bayern vermeldete gegen Freiburg erstmals seit März 2020 ein ausverkauftes Haus. Geisterspiele? Das war einmal und kommt hoffentlich auch nie wieder, auch wenn Corona noch lange nicht vorüber ist.

Ja, es gibt in einigen Stadien noch reichlich freie Plätze und bis vom Normalzustand ist auch die Zuschauerauslastung in den Arenen noch ein Stück weit entfernt. Aber die Emotionen auf den Rängen sind wieder allgegenwärtig. Etwas Besseres kann dem Fußball nicht passieren.

Christian Streich

Seine Pressekonferenzen sind Kult, seine Emotionen an der Seitenlinie ehrlich. Seit über zehn Jahren macht der Trainer des SC Freiburg die Bundesliga ein Stück interessanter.

Vor allem aber leistet Streich erstklassige Arbeit als Fußballlehrer. Jahr für Jahr zaubert er junge Talente und eher unbekannte Neuzugänge aus dem Hut und bastelt daraus eine schlagkräftige Mannschaft.



Konstanz durch ständige Erneuerung ist das Credo des SC Freiburg. Streich ist der Bauherr und feiert immer wieder verblüffenden Erfolg. In dieser Saison läuft es sogar noch ein bisschen besser als sonst. Als Tabellendritter reiste Freiburg zum FC Bayern und die Münchner mussten ordentlich beißen, ehe der 2:1-Sieg feststand.

Es ist Christian Streich zweifellos zuzutrauen, den SC Freiburg dauerhaft unter den Top sechs, sieben Mannschaften der Liga zu etablieren. Auch schon in dieser Saison.

VfL Bochum

Elf lange Jahre dümpelte der VfL mal recht, mal schlecht durch die Zweite Bundesliga, ehe im Mai 2021 der souveräne Aufstieg gelang. Gemeinsam mit der Spvgg Greuther Fürth war Bochum trotzdem naturgemäß heißer Abstiegskandidat - und anfangs lief auch wenig zusammen. Anfang Oktober stand Bochum auf Platz 17 und hatte sich u.a. ein 0:7 beim FC Bayern eingefangen.

Fünf Wochen später ist die Mannschaft von Trainer Thomas Reis auf Rang zwölf geklettert, hat im DFB-Pokal den FC Augsburg im Elfmeterschießen niedergerungen und zuletzt eines der lässigsten Tore der Saison erzielt. Milos Pantovic jagte die Kugel aus 66 Metern Entfernung in den leeren Hoffenheimer Kasten.

Bochum hat sich mit ehrlichem Malocherfußball rangekämpft. Genau die Art Fußball, für den der VfL auch in seinen besten Jahren in der Bundesliga stand. Bochum spielt Bochum-Fußball - mehr verlangen die Fans auch nicht. Und wenn das dann noch erfolgreich ist, umso besser.

Die Verlierer der bisherigen Bundesligasaison 2021/22:

Greuther Fürth

Ein Punkt nach elf Spielen und ein Torverhältnis von -21. Die Rückkehr der Franken in die Bundesliga hätte nicht schlimmer verlaufen können. Noch nie hatte ein Team zu diesem Zeitpunkt so wenige Zähler wie das Kleeblatt.

"Es ist für mich unerklärbar. Wir müssten deutlich mehr Punkte haben als diesen einen", sagte Trainer Stefan Leitl.

Zu allem Überfluss geht Fürth auch noch mit dem emotionalen Tiefpunkt in die Länderspielpause. Gegen Frankfurt gelang in der Nachspielzeit der Ausgleich zum 1:1, ehe die Eintracht im Gegenzug den Siegtreffer erzielte.

Fürth wandelt damit auf den Spuren von Tasmania Berlin in der Saison 1995/66 oder dem FC Schalke 04 in der vergangenen Saison, die letztlich sang- und klanglos abstiegen. Doch selbst Tasmania hatte nach elf Spielen umgerechnet auf die Drei-Punkte-Regel bereits vier Punkte und sogar schon einen Sieg auf der Habenseite.

Und die Aussichten sind nicht besonders gut für die Fürther: Unter den bisherigen neun Teams, die nach elf Partien vier Punkte oder weniger auf dem Konto hatten, schaffte lediglich der Hamburger SV in der Saison 2016/17 noch den Klassenerhalt.

Borussia Dortmund

Endlich wieder mal vor den Bayern stehen und im Idealfall auch vor allen anderen. Der BVB träumt schon lange von der ersten Schale seit 2012. Nach dem DFB-Pokalsieg 2021 sollte der x-te Großangriff auf die Münchner gestartet werden.

Nach gut einem Saisondrittel hechelt Schwarz-Gelb aber schon wieder hinterher. Zugegeben, der Ausfall von Erling Haaland trifft den BVB bis ins Mark und wäre auch für die Topklubs in Europa schwer zu verdauen. Aber man wird den Eindruck nicht los, dass Dortmund erneut seine vorhandenen PS nicht auf die Straße bringt.



Nach zwei heftigen Pleiten in der Champions League (0:4 und 1:3) ging die Mannschaft von Trainer Marco Rose am Wochenende in Leipzig unter, gefolgt von einer Manöverkritik von Kapitän Marco Reus

Borussia Dortmund 2021/22 - das ist einmal mehr weder Fisch noch Fleisch. Starke Spiele wechseln sich mit erschreckenden Darbietungen ab. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die letzten vier, fünf Jahre. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Meisterambitionen des BVB schon am 4. Dezember ad acta gelegt werden müssen. Dann kommt nämlich der FC Bayern München in den Signal Iduna Park.

Florian Neuhaus

Er sollte einer der Stars der Saison 2021/22 werden und wurde im Sommer schon mit dem FC Bayern München und dem FC Liverpool in Verbindung gebracht. Nach sechs Toren und acht Vorlagen in 30 Startelfeinsätzen in der letzten Saison nachvollziehbar.

Einige Monate später hat sich die Situation des 24-Jährigen gravierend verändert. Zwar stand Neuhaus in den ersten fünf Spielen in der ersten Elf, doch es lief weder für die Mannschaft, noch für Neuhaus. Am sechsten Spieltag schafften die Fohlen den Turnaround beim 1:0-Sieg gegen Borussia Dortmund - erstmals ohne Neuhaus. Seitdem ist er mehr oder weniger außen vor, am Mittelfeld-Duo Denis Zakaria/Manu Koné kam Neuhaus nicht mehr vorbei.

Neuhaus beschwerte sich öffentlich über zu wenig Einsatzzeit und kassierte prompt einen Rüffel von Sportdirektor Max Eberl. "Im Leistungsfußball ist es völlig normal, dass sich der Trainer auch für andere Spieler entscheidet", sagte Eberl.

Auch beim 1:1 in Mainz war Neuhaus nur Ersatz, durfte nach der Verletzung von Nico Elvedi aber schon nach 28 Minuten ran und schoss Gladbach in Führung. "Das sind die kleinen Schritte, die man in so einer Situation braucht", analysierte Eberl. Vielleicht war Mainz ja die Wende zum Guten für Neuhaus.

Mark van Bommel

Die Vorbereitung für den Nachfolger von Oliver Glasner lief suboptimal. Der VfL Wolfsburg verlor reihenweise Spiele und der Trainer stand schon vor dem ersten Spieltag unter Beschuss, zumal er durch einen Wechselfehler auch das Aus im DFB-Pokal gegen Preußen Münster zu verantworten hatte.

Doch pünktlich zum Saisonstart waren die Wölfe bissig. Sie spielten nicht schön, aber erfolgreich. Nach vier Spieltagen grüßte Wolfsburg von der Tabellenspitze mit der makellosen Bilanz von zwölf Punkten – der beste Saisonstart der Vereinsgeschichte.



Umso bemerkenswerter ist der darauffolgende Absturz. Acht Spiele ohne Sieg, dazu nach drei Spieltagen Schlusslicht in der vermeintlich leichtesten Champions-League-Gruppe. Nach dem 0:2 gegen Freiburg wurde van Bommel entlassen. Der Vorwurf: keine Spielidee, kein Offensivkonzept, viele individuelle Fehler in der Defensive.

Tabellenführer nach vier Spieltagen, gefeuert nach neun Spieltagen - das muss van Bommel erstmal einer nachmachen.

Anweisung an die Linienrichter bei der Abseitsregel

Es ist Spieltag für Spieltag ein unsägliches Ärgernis. Pass in die Tiefe, der Stürmer rennt aufs Tor zu und macht die Bude. Oder er legt ab und der Kollege schweißt ihn rein. Oder es entsteht eine ganz neue Spielsituation, an deren Ende der Ball spektakulär den Weg ins Tor findet. Und dann? Hebt der Linienrichter die Fahne – Abseits!

Wer auch immer auf die Idee kam, den Schiedsrichter-Assistenten aufzuerlegen, eine Abseitsposition (ganz egal, ob eindeutig oder nicht) erst gefühlt Minuten später anzuzeigen, hat den Fußball und seine Emotionen weder verstanden noch geliebt.

Und die Männer, die diese Regel ausführen müssen, sind sowieso die ärmsten Schweine. Es gibt viele Stimmen, die danach schreien, den VAR wieder einzumotten. Man könnte klein anfangen und den Linienrichtern wieder erlauben, sofort den Arm zu heben und Abseits anzuzeigen.

