"Tobias ist ein ehrgeiziger, junger Spieler, der großes Potential mitbringt und sich bei uns weiterentwickeln möchte", wird Fürths Trainer Stefan Leitl auf der Vereinshomepage zitiert.

Auch Raschl freut sich auf seine neue Herausforderung in der Bundesliga: "Schön, dass der Wechsel geklappt hat. Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen und bin davon überzeugt, dass das für mich die genau richtige Entscheidung ist."

Tobias Raschl wurde 2019 Kapitän der U19 des BVB, die er zum Meistertitel in der A-Junioren Bundesliga führte. Zuletzt stand er in 22 Spielen für die 2. Mannschaft der Dortmunder in der dritten Liga auf dem Platz, drei Tore und drei Assists konnte Raschl dabei für sich verbuchen. Bei den Profis reichte es in der laufenden Spielzeit nur zu drei Kadernominierungen. Spielzeit gab ihm Trainer Marco Rose nicht.

Über die Ablöse haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

