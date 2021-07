Borussia Dortmund verkündete am Donnerstag eine "grundsätzliche Einigung" über einen Wechsel von Sancho zum dem englischen Rekordmeister Manchester United.

Der Flügelflitzer soll für eine "fixe Transferentschädigung in Höhe von 85 Millionen" in den Norden Englands wechseln.

Auch der Vorsitzende der Geschäftsführung, Hans-Joachim Watzke, hatte sich einen Verbleib des 21-Jährigen erhofft. "Wir freuen uns nicht über das Geld, sondern sind traurig, dass er weg ist", erklärte der BVB-Boss auf der Pressekonferenz zur Vorstellung von Neu-Trainer Marco Rose am Donnerstag und gab sich optimistisch: "Aber wir werden auch Lösungen finden".

Wunder-Stürmer Haaland, der in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend 41 Tore in 41 Spielen erzielte, wurde in den letzten Monaten ebenfalls immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Stand jetzt scheint der Norweger allerdings auch in der kommenden Saison für den Ruhrgebiets-Verein auf Torejagd zu gehen.

