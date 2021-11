Erst im Sommer 2020 war der Marokkaner für 40 Millionen von Ajax Amsterdam auf die Insel gewechselt. In der laufenden Saison spielt der Offensivspieler in den Planungen von Tuchel aber keine bedeutende Rolle mehr, absolvierte in der Premier League bisher erst vier Spiele. Ziyech ist unzufrieden, möchte bereits im Januar wechseln.

Der Vertrag des Dribbelkünstlers in der englischen Hauptstadt läuft allerdings noch bis 2025. Entsprechend teuer wäre eine Verpflichtung. Daher befasst sich der deutsche Pokalsieger offenbar mit einer Leihe des 28-Jährigen.

In der Bundesliga hat Borussia Dortmund bereits vier Zähler Rückstand auf den FC Bayern, in der Champions League bangt die Mannschaft nach zwei Niederlagen gegen Ajax Amsterdam um das Weiterkommen. Gerade auf der Außenbahn soll der Tabellenzweite nun dringenden Verbesserungsbedarf ausgemacht haben.

Das ist nicht zuletzt auf den Abgang von Sancho zu Manchester United zurückzuführen: Der Engländer war in der vergangenen Saison der beste Torvorlagengeber der Borussia, hatte 20 Treffer aufgelegt. Die besten Vorlagengeber in dieser Spielzeit sind Marco Reus und Jude Bellingham mit jeweils sieben Assists. Dahinter folgen Thomas Meunier und Erling Haaland mit vier Vorbereitungen.

Top-Transfer Donyell Malen, der für 30 Millionen Euro von der PSV Eindhoven in den Ruhrpott gewechselt war, kommt bisher lediglich auf drei Torbeteiligungen.

Sancho-Rückkehr kein Thema

Dortmunds Manager Michael Zorc wollte zu den Gerüchten um den Chelsea-Star keine Stellung beziehen: "Wir haben bis zur Winterpause noch viele wichtige Spiele vor uns, die haben absolute Priorität", sagte er.

Kein Thema beim BVB ist den Informationen der "Bild" zufolge dagegen Ziyechs Teamkollege Callum Hudson-Odoi, um den die Borussia offenbar im Sommer noch gebuhlt hatte.

