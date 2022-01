In Dortmund könne man "8000 Zuschauer mit unserer Infrastruktur so verteilen, dass sie physisch so gut wie nichts miteinander zu tun haben", so Watzke: "Mit den 8000 Zuschauern bei uns wäre die Infektionsgefahr denkbar gering, und das weiß ja ehrlich gesagt auch jeder. Aber der Fußball muss für Symbolpolitik herhalten. Erklären Sie mir, warum Musicalhallen zweimal pro Tag mit 750 Menschen und einer Auslastung von 45 Prozent besetzt werden und in den großen Freiluftstadien keine Zuschauer zugelassen sind. Da fühlt man sich schon ein wenig im Stich gelassen."

Der Fußball würde solche Geisterspiele nicht mehr lange durchhalten.

Ad

"Das wird einem ganzen Wirtschaftszweig den Garaus machen", sagte der neue Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Fußball Liga (DFL).

Bundesliga Drei Dinge, die auffielen: Ein Not-Experiment geht schief VOR 12 STUNDEN

"Jedes Spiel ohne Zuschauer kostet uns vier Millionen Euro. Das ist wirtschaftlich kaum noch zu verkraften. Zudem wird die Verbindung zwischen dem Klub und seinen Fans ein gutes Stück weit zerstört. Ein Teil der Zuschauer wird nicht zurückkommen. Das führt dazu, dass wir noch größere Probleme bekommen werden in fünf oder zehn Jahren", so Watzke.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Wegen TV-Berichten: Pique veröffentlicht Kontoauszug auf Twitter

(SID)

Vom Platz aufs Klo: Nagelsmann erklärt kuriose Pavard-Szene

Bundesliga Müller mit Spitze gegen DFL: "Ob das fair ist, würde ich bezweifeln" VOR 12 STUNDEN