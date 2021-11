"Zecke" Neuendorf hatte sich in der Nachspielzeit des Spiels unsportlich am Spielfeldrand gegenüber dem Schiedsrichterteam verhalten und war vom Unparteiischen Frank Willenborg (Osnabrück) per Roter Karte aus dem Innenraum verwiesen worden.

Während eines Aufenthaltsverbots für den Innenraum ist es einem Mannschaftsoffiziellen nicht gestattet, während eines Spiels seiner Mannschaft im Stadioninnenraum zu sein. Das Innenraumverbot beginnt jeweils eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff.

Ad

Der Trainer darf sich in dieser Zeit weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten.

Bundesliga Bobic verteidigt Dardai-Entlassung VOR 2 STUNDEN

Im gesamten Zeitraum darf er mit der Mannschaft weder unmittelbar noch mittelbar in Kontakt treten.

Das könnte Dich auch interessieren: Diagnose steht fest: Neymar fehlt PSG wochenlang

(SID)

Üble Verletzung: Neymar-Schock überschattet PSG-Sieg

2. Bundesliga Hiobsbotschaft für Schalke: Terodde fällt länger aus VOR 4 STUNDEN