Im abendlichen Berliner Olympiastadion taten sich beide Mannschaften zu Beginn schwer, in Spielfluss zu kommen. Hertha BSC stand kompakt und überließ den Gästen aus Mönchengladbach größtenteils den Ball.

So erspielte sich die Mannschaft von Adi Hütter dann auch die ersten Torchancen. Ein Kopfball von Nico Elvedi im Anschluss an einen Eckball rauschte allerdings knapp links vorbei (5.). Wenig später zeigte Schiedsrichter Benjamin Cortus dann auf den Punkt: Maximilian Mittelstädt sollte Joe Scally im Strafraum gefoult haben. Nach Videobeweis nahm der Unparteiische seine Entscheidung aber kurz darauf zurück (10.).

Dennoch blieb Gladbach die tonangebende Mannschaft und hatte in Person von Breel Embolo die beste Möglichkeit zur Führung. Nach feinem Doppelpass mit Lars Stindl tauchte Embolo am rechten Fünfmetereck auf, schoss den Ball aber in den Berliner Abendhimmel (18.).

In der Folge war es ein zerfahrenes Spiel, was vor allem an der defensiven Orientierung der Berliner lag. Nur ein weiterer Kopfball von Elvedi im Anschluss an einen Eckball sorgte noch einmal für etwas Gefahr (38.).

Kurz darauf aber stellten die Berliner den Spielverlauf auf den Kopf. Ein langer Einwurf von Marvin Plattenhardt von der linken Seite wurde von Marco Richter per Kopf verlängert. Im Zentrum setzte Krzysztof Piatek zum Fallrückzieher an, wurde dabei aber von Luca Netz geblockt. Vom Rücken des Ex-Herthaners landete die Kugel erneut bei Richter, der den Ball am linken Fünfmetereck im Fallen im langen Eck unterbrachte (40.).

Die Führung sorgte bei der Mannschaft von Pal Dardai für sichtlich mehr Ballsicherheit, Gladbach hingegen wirkte geschockt. Kurz vor dem Pausenpfiff musste Yann Sommer gar noch einmal eingreifen, als er einen Kopfball von Marton Dardai im Anschluss an einen Plattenhardt-Freistoß entschärfte (45.+6).

Auch im zweiten Durchgang bot sich ein ähnliches Bild: Gladbach bemühte sich, Hertha hielt defensiv dagegen. Einmal mehr war das Spiel von vielen Unterbrechungen geprägt, Torchancen waren Mangelware.

So verteidigten die Berliner die knappe Führung bis in die Schlussphase hinein. Da aber kam Gladbach noch einmal gefährlich vors Tor. Zunächst fand Joe Scally rechts im Strafraum den eingewechselten Patrick Herrmann, der aus spitzem Winkel aber nur das Außennetz traf (84.). Nur eine Minute später fälschte Santiago Ascacibar eine Herrmann-Hereingabe von der rechten Seite beinahe ins eigene Tor ab (85.).

Mehr kam aber nicht von den Gästen, stattdessen fuhren die Berliner gleich mehrere Konter nicht konsequent zu Ende. So blieb es beim knappen 1:0-Erfolg für Hertha BSC, das Gladbach somit auch in der Tabelle überholt.

Pal Dardai (Trainer Hertha BSC): "Das Olympiastadion lebt, das lieben wir. Heute haben wir verdient gewinnen. Es war eine kämpferische erste Halbzeit, in der zweiten müssen wir eigentlich das zweite, dritte Tor machen. Wenn wir ehrlich sind, gab es keine klare Torchance für den Gegner. Wenn wir die Umschaltmomente besser ausspielen, feiern wir heute einen Riesen-Sieg. Das ist eine Ausnahmemannschaft, Gladbach ist top besetzt."

Marco Richter (Hertha BSC): "Es tut uns sehr sehr gut, auch gegen namhafte Gegner wie Frankfurt und Gladbach. Wir wollen diese kämpferische Leistung fortsetzen. Wir wollen das Woche für Woche bestätigen."

Alexander Schwolow (Hertha BSC): "Wir freuen uns. Wir haben ultra kompakt gestanden. Wir haben die Ketten so eng zu einander gehalten, wir sind glaube ich auch fünf Kilometer mehr gelaufen als Gladbach, hatten auch die bessere Zweikampfquote. Wenn du vorne dann auch noch ein Tor schießt, wird es schwer, uns hier zu Hause zu schlagen."

Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach): "Es ist einfach ärgerlich und teilweise wirklich schlecht. Bis zum Tor waren wir sehr dominant, wie in den letzten drei Spielen. Es ist einfach ärgerlich, wenn man gerne unter die ersten sechs möchtest, dann geht es einfach nicht, dass du dir dann so ein Tor fängst. Das geht mir auf gut Deutsch gesagt richtig auf den Sack."

Das fiel auf: Hertha BSC scheint sich zu finden

Nach dem Erfolg gegen Eintracht Frankfurt feierte Hertha BSC gegen Borussia Mönchengladbach den zweiten Sieg in Folge – etwas, das in dieser Saison noch überhaupt nicht gelang. Aber so langsam scheint sich die Mannschaft der Berliner aufeinander eingestellt zu haben und auch der Trainer scheint seine optimale Formation gefunden zu haben. So spielte fast dieselbe Elf, die auch gegen Frankfurt startete. Einzig Marton Dardai rückte für den angeschlagenen Niklas Stark kurzfristig in die Innenverteidigung. Überhaupt steht die Defensive der Berliner immer stabiler – der Garant für die Erfolge. Die Viererkette gibt den Berlinern Stabilität, Kapitän Dedryck Boyata erwies sich einmal mehr als Fels in der Brandung. Außenverteidiger Peter Pekarik hingegen wirbelte auch mit inzwischen 34 Jahren noch die rechte Außenbahn hoch und runter. Aus dieser defensiven Stabilität schaffen es die Berliner nun auch immer wieder, offensive Akzente zu setzen. Überhaupt wirkt die Mannschaft, die ja einige Zu- und Abgänge zu verkraften hatte, nun ällmählich eingespielt. So kann es für die Berliner also weitergehen.

Die Statistik: 2018

Seit 2018 konnte Borussia Mönchengladbach nicht mehr in Berlin gewinnen. Auch dieses Jahr wird kein Sieg im Olympiastadion hinzukommen.

