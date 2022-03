Fußball

Hertha BSC - Felix Magath fremdelt mit Berlin: "Hatte mehr mit dem Pokalfinale zu tun"

Felix Magath interessiert sich nicht für die Vergangenheit bei seinem neuen Klub Hertha BSC. "Ich hatte in der Vergangenheit in Berlin mehr mit dem Pokalfinale zu tun. Insofern habe die Hertha nicht immer intensiv verfolgt", sagt der mehrmalige Meistertrainer auf der Pressekonferenz in Berlin. Stattdessen möchte Magath "nach vorne schauen" und sich auf die Mission Klassenerhalt fokussieren.

00:00:52, vor 9 Stunden