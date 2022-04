Hertha BSC erwischte einen Blitzstart. Bereits in der vierten Minute klingelte es zugunsten der Hauptstädter. Nach einer scharfen Plattenhardt-Flanke von links netzte Davie Selke aus sechs Metern in zentraler Position per Direktabnahme zum 1:0 ein. Mit der Führung im Rücken spielte die Alte Dame zunächst forsch nach vorne.

Die Stuttgarter fanden lange kein Mittel, um erwähnenswert im letzten Dritteln aufzutauchen. Nach Pascal Stenzels verletzungsbedingter Auswechslung in der 24. Minute und der damit verbundenen Umstellung von Dreier- auf Viererkette wurde der VfB aktiver, fand aber weiterhin kaum ein Durchkommen in aussichtsreiche Abschlusspositionen.

Ad

In der ersten Halbzeit gab es nur wenige klare Torchancen. Dementsprechend erlebten die Torhüter weitestgehend ruhige erste 45 Minuten.

Bundesliga Erster Schritt aus der Krise: Boss Boateng führt Hertha an 17/04/2022 AM 10:03

Nach der Pause erhöhten die Gäste ihren Ballbesitzanteil deutlich. Hertha fokussierte sich auf die Defensivarbeit, mit der sie überzeugten. Stuttgart erarbeitete sich nach dem Seitenwechsel zwar ein Chancenplus, zwingend wurde es dabei aber selten. Am gefährlichsten wurde es in der 52. Minute, als Konstantinos Mavropanos den Ball knapp in der eigenen Hälfte eroberte und bis in die linke Strafraumhälfte marschierte. Dort wurde sein Schuss aus leicht spitzem Winkel abgefälscht, sodass der Ball die Latte streifte. VfB-Zielspieler Saša Kalajdžić war hingegen fast vollständig abgemeldet. Die Schwaben schafften es nicht, ihren hochgewachsenen österreichischen Zielspieler entscheidend in Szene zu setzen.

Eine Schlussoffensive der Schwaben blieb aus, dennoch blieb es aufgrund des knappen Vorsprungs lange spannend, ehe Joker Ishak Belfodil in der Nachspielzeit alles klar machte. Ein flacher Mittelstädt-Schuss aus der linken Sechzehnerhälfte mutiert zur Vorlage, da der Algerier den Ball am Fünferrand aufnahm, clever verzögerte, einen Haken schlug und flach zum 2:0-Endstand ins kurze Eck schoss (90.+3).

Die Berliner entledigten sich somit den größten Abstiegssorgen, gerettet sind sie allerdings noch nicht. Ihren Vorsprung auf den Relegationsplatz und damit einhergehend den VfB Stuttgart vergrößerten sie auf vier Punkte.

Die Stimmen:

Davie Selke (Hertha BSC): "Hier geht es einzig und allein um Hertha BSC. Das gilt für die Fans, das gilt für uns als Truppe. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir das heute hinbekommen haben - in einem so wichtigen Spiel."

Marcel Lotka (Hertha BSC): "Ich glaube, wenn wir über den Kampf kommen und sich jeder für den anderen opfert, dann pusht das alle. Jeder kämpft für den Einzelnen. Und dann haben wir auch unsere Chancen genutzt."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Mehr als erwartet

Die Herthaner steigerten ihre Abschlussstärke unter Coach Felix Magath auf beachtliche Weise. Bei einem Expected-Goals-Wert von 4,5 (Stand: 30. Spieltag) netzten seine Schützlinge sechsmal und übertrafen die erwartete Toranzahl somit deutlich. Nur die Europokal-Teams Bayern, Dortmund, Leipzig sowie Union Berlin schneiden in dieser Statistik noch besser ab. Auch gegen den VfB performte der BSC aufgrund eines xG-Wertes von 1,23 diesbezüglich über. Die einzigen beiden Schüsse, welche die Hauptstädter aufs Tor platzierten, landeten auch darin.

Die Statistik: 9

Stuttgart blieb auf fremden Rasen zum neunten Mal nacheinander sieglos. Eine ebenso lange Durstrecke in der Bundesliga hatte der VfB zuvor zuletzt in der Saison 2018/19, als er nach elf Auswärtspartien ohne Dreier abstieg.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Big Points für Augsburg im Abstiegskampf

Bocklose Bayern nach Meistertitel? Nagelsmann mit klarer Ansage

Bundesliga Magaths Boateng-Plan geht auf: Hertha sendet Lebenszeichen im Abstiegskampf 16/04/2022 AM 13:07