Arne Friedrich erklärte gewohnt ruhig und sachlich die Winter-Transfers von Hertha BSC, ehe er selbst plötzlich zur Überraschungspersonalie des Tages wurde. Der Sportdirektor, das teilten die Berliner am Dienstag mit, wird den Klub im Sommer verlassen. Somit dauert der personelle Umbruch beim abstiegsbedrohten Hauptstadtklub auch in schwierigen Zeiten an.

"Es war nie mein Plan, in das aktive Geschäft Fußball-Bundesliga zurückzukommen", sagte Friedrich über seinen Entschluss: "Ich habe ein Stück weit Gefallen daran gefunden. Auf der anderen Seite bin ich jetzt froh, den Projekten und Aufgaben nachzugehen, welche die letzten Jahre zurückstecken mussten." Verwerfungen habe es nicht gegeben. Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic habe Friedrichs Entscheidung zwar "bedauert", aber auch "akzeptiert und respektiert".

Im November 2019 war der frühere Hertha-Kapitän Friedrich zurückgekehrt - als Performance Manager unter Ex-Trainer Jürgen Klinsmann, der bald wieder Geschichte war. Friedrich blieb, wurde Sportdirektor und war nach der Trennung von Ex-Geschäftsführer Michael Preetz im Januar 2021 gar ein halbes Jahr lang alleine für den sportlichen Bereich verantwortlich, bis Bobic kam.

Es waren bewegte Jahre, in denen Friedrich alleine vier Trainer (Klinsmann, Bruno Labbadia, Pal Dardai und Tayfun Korkut) kommen sah. Der große Angriff auf die Tabellenspitze gelang in dieser Zeit trotz des 374 Millionen Euro schweren Investments von Lars Windhorst nicht. Meist ging es gegen den Abstieg.

Friedrich will bis zum Sommer Gas geben

"Es war nicht immer einfach", sagte Friedrich und erinnerte an die denkwürdige Coronasaison 2019/2020: "Aber es gab zwischendurch auch Zeit, sich zu freuen. Wir haben den Abstieg verhindert in einer nicht ganz einfachen Situation unter Quarantäne-Bedingungen."

Friedrich sprach von einer "lehrreichen Zeit" und fügte an: "Ich habe von Tag eins an versucht, meinen Beitrag zu leisten, dass sich Hertha BSC stabilisiert. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen."

Er wolle bis zum 34. Spieltag "Vollgas" geben, um Hertha aus der sportlich kritischen Lage herauszuführen. "Ich werde nicht einen Gedanken daran verschwenden, zu überlegen, was ab Sommer passiert", so Friedrich.

Friedrich sieht Hertha "sehr gut aufgestellt"

Der Verein ist Tabellen-13. und hat nur drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang 16. Insgesamt sieht Friedrich die Berliner unter Bobic, der vergangenen Sommer von Eintracht Frankfurt gekommen war, jedoch "sehr gut aufgestellt".

Wer auf Friedrich folgt und ob es überhaupt einen direkten Nachfolger geben wird, vermochte Bobic am Dienstag noch nicht einzuschätzen. "Es bricht uns nicht gleich alles komplett weg", sagte er.

Richtung Sommer werde sich die Klubführung Gedanken machen, "ob wir da eine andere Vorgehensweise wählen oder ob wir uns da nur ein bisschen breiter aufstellen und das intern auffangen können." Es sei "viel zu früh", um den Markt zu sondieren.

