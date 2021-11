Leverkusen war zu Beginn die bessere Mannschaft, dennoch hatte Hertha den ersten richtigen Abschluss. Stefan Jovetic fasste sich aus 25 Metern ein Herz, doch er scheiterte an Lukas Hradecky (7.). Nach einer starken Vorarbeit von Jeremie Frimpong kam Robert Andrich bedrängt von Marton Dárdai und Marco Richter an den Ball, konnte diesen aber nicht mehr richtig kontrollieren, sodass Alexander Schwolow die Kugel aufnehmen konnte (11.).

Nach einer starken Balleroberung von Suat Serdar wurde der Mittelfeldakteur von Vladimir Darida rechts im Sechzehner in Szene gesetzt, scheiterte aber an finnischen Schlussmann (24.). Nur zwei Minuten später landete der Ball zum ersten Mal im Netz, als sich Amine Adli auf der linken Außenbahn durchsetzen konnte und Andrich im Strafraum bedient, der ins lange Eck traf. Doch der Ball war bereits zuvor im Aus, sodass der Treffer nicht zählte. Kurz vor der Pause ging die Hertha dann in Führung, als Maximilian Mittelstädt Jovetic im Sechzehner anspielte. Der Angreifer traf direkt aus der Drehung unhaltbar in den linken Winkel (42.).

Ad

Nach der Pause hatte Leverkusen den ersten Abschluss, als Paulinho Kerem Demirbay links vor dem Sechzehner bediente, der zentrale Mittelfeldspieler schoss aber links vorbei (52.). Kurz darauf chippte Niklas Stark die Kugel stark in den Sechzehner, wo Jovetic es mit einer direkten Volley-Abnahme versuchte, allerdings weit vorbeischoss (54.).

Bundesliga Bayers neue Traumduo: Wirtz und Diaby verzaubern Leverkusen GESTERN AM 19:22

Adli köpfte den Ball im Sechzehner nach rechts zu Demirbay, der die Kugel aus 14 Metern weit über den Kasten der Berliner beförderte (70.). Demirbay versuchte es nur eine Minute später aus 25 Metern, Schwolow parierte den Versuch jedoch stark, beim Nachschuss stand Adli im Abseits (71.). Kurz vor dem Ende schaffte es Leverkusen den Ausgleich zu erzielen. Die Berliner konnten einen Freistoß von Demirbay nicht richtig klären und am Ende legte Odilon Kossounou für Andrich quer, der aus fünf Metern ins Tor chippte (90.).

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Offensivproblem bei der Werkself

Seit der Niederlage gegen die Bayern läuft es bei der Werkself nicht mehr wie gewohnt. Seitdem konnte Bayer kein Bundesliga-Spiel mehr gewinnen und hat in jeder Partie immer mindestens ein Gegentor kassiert. Auch heute hat Leverkusen wieder Schwächen in der Defensive aufgezeigt und war zudem schwach in der Chancenverwertung. Durch einen individuellen Fehler der Berliner bei einem Standard konnte die Werkself zwar noch den Ausgleich erzielen, aus dem Spiel heraus lief aber nicht wirklich viel zusammen und man musste es immer wieder über Distanzschüsse probieren. Das fehlen von den beiden Mittelstürmern Patrik Schick und Lucas Alario ist deutlich zu bemerken und der junge Amine Adli kann diese Rolle aktuell noch nicht wirklich ausfüllen.

Die Statistik: 1

Leverkusen hat zum ersten Mal seit vier Bundesliga-Spielen mal wieder ein Tor gegen die Hertha erzielt. Die Werkself konnte keine der letzten fünf Partien gegen die Berliner gewinnen.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Bayern schlägt Freiburg

Nagelsmann kontert Magaths scharfe Kritik: "Wenn er das braucht..."

Bundesliga Hertha-Boss Bobic: Dardai "hätte eigentlich fliegen müssen" 05/11/2021 AM 13:50