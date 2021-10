Julian Nagelsmann hatte die TSG in der Saison 2016/2017 erst auf Rang vier, ein Jahr später sogar auf Platz drei geführt. Als Sebastian Hoeneß die TSG Hoffenheim im Sommer 2020 übernahm, hatte sich die Mannschaft gerade als Sechster für die Europa League qualifiziert. Der 39 Jahre alte Münchner kam in seiner ersten Spielzeit hingegen nicht über einen enttäuschenden elften Tabellenplatz hinaus.

Nach der 1:3-Niederlage gegen den VfB rangieren die Kraichgauer erneut auf Platz elf, der Punkteabstand zum angestrebten sechsten Tabellenplatz ist genauso groß wie der zum Relegationsrang. Nach Informationen der "Bild" wackelte der Stuhl von Hoeneß bereits am vorigen Spieltag, nur der 3:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg rettete ihm den offenbar Job.

Trotz des Rückschlages gegen Stuttgart ist zu erwarten, dass der Sohn von Dieter Hoeneß auch nach der Länderspielpause noch auf der Hoffenheimer Bank sitzt.

"Wir werden stabiler sein, wir werden mehr punkten und wir werden in die Regionen kommen, die wir uns vorstellen", versprach Hoeneß nach dem Spiel in Stuttgart. Dazu muss die TSG Hoffenheim allerdings schnell den Schalter umlegen. Nach der Länderspielpause empfangen die Kraichgauer erst den wiedererstarkten 1. FC Köln, bevor sie am darauffolgenden Spieltag zum FC Bayern in die Allianz Arena reisen.

