RB Leipzig kam etwas besser rein in das Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim, das erste Tor gelang allerdings den Hausherren. Nach einer Ecke verschätzte sich RB-Schlussmann Péter Gulácsi. Den Fehler nutzte Diadié Samassékou und erzielte sein erstes Bundesligator (12.).

Die Sachsen waren nach dem Rückstand plötzlich abgemeldet und Hoffenheim die spielbestimmende Mannschaft. Die nächste gute Chance vergab Nationalspieler David Raum, doch diesmal konnte sich Gulácsi auszeichnen und den erneuten Einschlag verhindern (21.). Nur drei Minuten später scheiterte Kevin Akpoguma am ungarischen Schlussmann (24.).

Nach einer halben Stunde war Leipzig wieder besser im Spiel, blieb aber weitestgehend harmlos. Die letzte gute Chance vor der Pause gehörte wieder den Hausherren. Stefan Posch köpfte allerdings knapp am Tor vorbei (35).

Direkt nach der Pause legte Hoffenheim beinahe nach. Doch Georginio Rutter scheiterte frei vor dem Tor an Gulacsi (46.). Leipzig zeigte sich in der Folge zwar bemüht, doch mit dem Ball fiel dem Champions-League-Teilnehmer weiter erschreckend wenig ein. Gefährlich waren weiter nur die Hoffenheimer. Nach einer Ecke vergab Akpoguma die nächste gute Gelegenheit nur knapp (60.). Christopher Nkunku probierte es wenig später mit Kunst, scheiterte per Fallrückzieher aber relativ deutlich (63.).

Nur fünf Minuten später fiel dann das längst überfällige 2:0. Munas Dabbur eroberte sich gegen Tyler Adams den Ball und schloss nur wenige Augenblicke später selbst eiskalt ab (68.). Dass das Ergebnis nicht noch höher ausfiel, verdankten die Gäste dem Aluminium.

Ihlas Bebou und nur Sekunden später Florian Grilitsch scheiterten am Pfosten (78.). Letzlich gewannen die Hausherren hochverdient, Leipzig verliert nach sieben SPielen ohne Niederlage erstmals wieder.

Der Tweet zum Spiel:

Hoffenheims Kapitän Benjamin Hübner kehrte nach langer Verletzungspause zurück in den TSG-Kader. Sein letztes Bundesliga-Spiel bestritt er am 34. Spieltag 2019/20. Hoffenheim gewann in einem denkwürdigen Spiel im Juni 2020 mit 4:0 in Dortmund.

Das fiel auf: Schlampige Leipziger

Den beiden Gegentreffern gingen schwere individuelle Fehler voraus. Gulácsi musste beim 0:1 entweder auf der Linie stehen bleiben oder beim Herauslaufen den Ball klären. Der Ungar verhinderte später aber noch den einen oder anderen Gegentreffer und war trotz des Fehlers der beste Akteur bei RB. Auch dem 0:2 ging ein grober individueller Fehler voraus. Adams ließ sich viel zu leicht im Spielaufbau den Ball abnehmen, was Dabbur die freie Bahn Richtung Tor ermöglichte. Doch nicht nur bei den Gegentreffern agierten die Sachsen schlampig und unkonzentriert. Bei eigenem Ballbesitz kamen teilweise selbst die einfachsten Pässe nicht an den Mann. Von der fehlenden Kreativität und Durchschlagskraft im Spiel nach vorne ganz zu schweigen.

Die Statistik: 13

Samassékou war Torschütze Nummer 13 für die TSG Hoffenheim in der laufenden Saison. Kein anderer Bundesligist hat mehr unterschiedliche Torschützen in dieser Spielzeit.

Kimmich-Quarantäne "keine Ausrede" für Bayern-Pleige in Augsburg

