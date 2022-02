Fußball

Borussia Dortmunds Trainer Marco Rose über Hummels-Kritik: “Spielen PlayStation-Fußball”

Nach der Pleite gegen die Rangers kritisierte Mats Hummels, Dortmund spiele unsinnigen Fußball. Vor dem Duell in der Bundesliga am Sonntag mit Borussia Mönchengladbach Gladbach stimmt ihm Trainer Marco Rose zu und nimmt alle Spieler in die Pflicht. "Wir verlieren zu einfach Bälle Räumen und Situationen, wo wir sie nicht verlieren dürfen", sagte Rose.

00:01:43, vor 4 Stunden