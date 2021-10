"Meine Mutter fährt mich immer noch zum Training und holt mich auch wieder ab", gestand der 18-Jährige. "Das ist entspannt, aber ich mache auch gerade meinen Führerschein und sollte ihn in ein paar Wochen haben", so Musiala.

Der Offensivspieler hat ebenfalls erzählt, wer ihn bei seinen ersten Schritten an der Säbener Straße von Beginn an begeistert hat: "Als ich zum ersten Mal ins Training kam, war es Thiago. Seine Passtechnik war einfach unfassbar anzuschauen", schwärmte der Teenager.

Doch auch die anderen Münchner haben es Musiala angetan: "Es sind einige Spieler: Lewandowskis Abschluss oder auch Joshua Kimmichs Technik. Es ist alles top!"

Nachvollziehbar, dass Musiala gerade am Anfang sehr nervös gewesen sei, wie er gegenüber der "BBC" berichtete: "Wenn man sich die ganzen Stars angeschaut hat und man einen Robert Lewandowski regelmäßig sieht, ist das nicht normal", erklärte der gebürtige Stuttgarter. "Aber nach einer Weile ist es einfach normal geworden und ich kann sagen, dass sie nun so etwas wie meine Freunde sind."

Deutschland ist "richtige Entscheidung"

Auch in der Nationalmannschaft unter Hansi Flick, der ihm als Bayern-Trainer zum Profidebüt verholfen hatte, kommt der Teenager immer besser in Fahrt. In der WM-Qualifikation in Nordmazedonien erzielte Musiala zuletzt sein erstes Länderspieltor im neunten Auftritt.

"Alles geht in die richtige Richtung", sagte der 18-Jährige, der sich erst im Februar entschieden hatte, künftig für Deutschland und nicht für England aufzulaufen : "Ich habe das Gefühl, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe, auch wenn England in das EM-Finale eingezogen ist. Ich bereue nichts", erklärte Musiala der "BBC".

