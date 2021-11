Ob der 26 Jahre alte Nationalspieler Symptome aufweist, wurde zunächst nicht bekannt. Der FC Bayern war für den "SID" am Mittwoch für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Joshua Kimmich hatte zuletzt bereits als Kontaktperson des positiv getesteten Teamkollegen Niklas Süle die Länderspiele gegen Liechtenstein und in Armenien verpasst und war erst vor einer Woche aus der Quarantäne zurückgekehrt.

Am Mittwoch hatte der FC Bayern bereits vermeldet, dass Eric Maxim Choupo-Moting positiv auf das Coronavirus getestet worden ist

Der Angreifer befindet sich Vereinsangaben in häuslicher Isolation, es gehe ihm den Umständen entsprechend gut. Der Deutsch-Kameruner befand sich zuvor ebenfalls bereits in Quarantäne.

Kurz vor der Meldung zu Kimmich hatte sich noch angedeutet, dass dieser unmittelbar vor einer Impfung steht. "Ich denke, dass es bei Jo in die Richtung geht, dass er sich impfen lässt", hatte Bundestrainer Hansi Flick am Mittwochnachmittag gesagt : "Es ist in Zukunft auch nicht mehr anders möglich, denke ich."