Fast schon etwas schüchtern stand Josip Stanisic verdeckt am äußeren Rand des Siegerpodests, als Bayern-Kapitän Manuel Neuer die Supercup-Trophäe in den Dortmunder Nachthimmel reckte. Dabei hatte der 21-Jährige nach dem 3:1-Erfolg im Prestigeduell mit dem BVB wirklich keinen Grund sich zu verstecken.

Der Rechtsverteidiger machte seine Sache genau wie beim Auftaktspiel in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) , als ihn Julian Nagelsmann zur allgemeinen Überraschung für den verletzten Benjamin Pavard (Sprunggelenk) in die Startelf beorderte , mehr als ordentlich.

Im Gegensatz zum Remis in Gladbach, wo er mit seinen offensiven Vorstößen für Begeisterung sorgte, musste er sich im Supercup fast ausschließlich auf die Arbeit gegen den Ball konzentrieren.

Nach kleineren Anlaufschwierigkeiten fand der Deutsch-Kroate auch auf der großen Bühne immer besser in die Partie und ließ die hochgelobte Dortmunder Offensivabteilung gemeinsam mit Dayot Upamecano, Niklas Süle und Alphonso Davies nur selten zur Entfaltung kommen.

"Wir haben super verteidigt in der ersten Halbzeit und hätten auch früher in Führung gehen müssen. Wir hatten drei oder vier super Ballgewinne durch sehr gutes Pressing. Die Kette hat herausragend gut gespielt. Das war auf jeden Fall ein Schritt nach vorne", schwärmte Nagelsmann bei "Sky".

Einen Anteil daran hatte auch Stanisic, der genau die Hälfte seiner Zweikämpfe gewann (drei von sechs) und darüber hinaus 85 Prozent seiner Pässe an den Mann brachte.

Stanisic der große Gewinner unter Nagelsmann

Dabei hatten wohl nur die wenigsten den Youngster zu Beginn der Saison überhaupt auf dem Zettel.

Obwohl Stanisic in der vergangenen Spielzeit unter Hansi Flick regelmäßig bei den Profis mittrainieren durfte, feierte er erst am 28. Spieltag im Heimspiel gegen Union Berlin (1:1) sein Debüt - es sollte sein einziger Pflichtspiel-Einsatz in der Saison 2020/21 bleiben. Dennoch stattete ihn der FC Bayern kürzlich mit einem Profi-Vertrag bis 2023 aus. Und Stanisic zahlte dies mit starken Leistungen zurück.

"Er hat eine sehr gute Vorbereitung gespielt und ist topfit. Er ist einer, der viel coacht und vorangeht", zeigte sich Nagelsmann jüngst bei "Sat.1" vom Auftreten seines Schützlings begeistert.

Generell scheint Bayerns neuer Übungsleiter große Stücke auf den 21-Jährigen zu halten. Nach seinem Saison-Debüt in Gladbach stellte er dem Rechtsverteidiger sogar ein Sonderlob aus: "Mit Stani war ich sehr zufrieden, er hat das sehr gut gemacht. Er hat sich offensiv gut eingeschaltet, zwei Situationen gut eingeleitet, eine Chance selber gehabt. Er hat auch gut verteidigt, hat das gemacht, was er auch in der Vorbereitung gezeigt hat. Dass er ein sehr verlässlicher Spieler ist."

Josip Stanisic - FC Bayern München Fotocredit: Imago

Löst Stanisic Bayerns Dauerproblem?

Kurz gesagt, der Shootingstar verkörperte gegen Gladbach genau das, was der deutsche Rekordmeister schon seit geraumer Zeit sucht: Eine offensive Alternative zu Pavard rechts hinten.

Bereits Nagelsmann-Vorgänger Flick hatte sich im Frühjahr für eine Verstärkung auf jener Abwehrseite starkgemacht ("Ein Rechtsverteidiger ist wichtig. Das würde uns mehr Optionen bieten"), passiert ist seit jeher allerdings wenig.

In der jüngeren Vergangenheit machten immer wieder Gerüchte über einen Transfer von Denzel Dumfries zum FC Bayern die Runde. Der Niederländer entschied sich jedoch für einen Wechsel zu Inter Mailand . Auch Thilo Kehrer wurde zuletzt immer wieder mit dem FCB in Verbindung gebracht.

Medienberichten zufolge sollen die Münchner nun jedoch ihre Suche nach einer Verstärkung für die rechte defensive Außenbahn eingestellt haben - zur Freude von Stanisic, der zumindest im Zweikampf um die Rolle des Backups mit Bouna Sarr die Nase deutlich vorne zu haben scheint.

Josip Stanisic (FC Bayern) mit der Supercup-Trophäe Fotocredit: Imago

Stanisic noch mit Luft nach oben

Dass der Shootingstar in seiner Entwicklung jedoch noch deutlich Luft noch oben hat, weiß auch Nagelsmann, der den Defensiv-Allrounder für einen Fehler im Spiel gegen Gladbach öffentlich ermahnte ("Den Ballverlust darf er so nicht haben.").

"Er hat nicht immer Ausschläge nach oben in Richtung 'Weltklasse', aber auch nicht nach unten. Das ist in diesem Alter wichtig", stellte der ehemalige Trainer von RB Leipzig fest.

Sollte Pavard aufgrund seiner Sprunggelenksverletzung noch länger ausfallen, scheint Stanisic nach bestandener Feuerprobe bereit, sich zumindest sportlich weiter in den Vordergrund zu drängen.

