Fußball

Julian Nagelsmann ärgert sich auf Pressekonferenz über interne Informationen in der Öffentlichkeit

Zuletzt gerieten vermehrt sensible Informationen rund um den FC Bayern München an die Öffentlichkeit. Julian Nagelsmann ist auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel in Kiew ein Stück weit davon genervt, dass Interna nach außen dringen. "Es geht natürlich in gewissen Themen auch um private Dinge", beklagte der 34 Jahre alte Cheftrainer des Rekordmeisters.

00:01:13, vor einer Stunde